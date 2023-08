Coppia firma contratto di relazione a distanza: ‘Lamentele proibite per un anno’

In un mondo digitale in continua evoluzione, Devon Motley e Geren Gathright, una coppia di fidanzati, hanno sconvolto le dinamiche delle relazioni a distanza firmando un audace contratto d’amore. “Questa mossa sorprendente, condivisa su TikTok, ha scatenato un dibattito acceso e un’ampia gamma di reazioni“.

La singolare iniziativa di Devon Motley e Geren Gathright

Nel video, con oltre 1,8 milioni di visualizzazioni, i giovani innamorati delineano le regole di questo contratto insolito. Fino al 9 gennaio 2024, il contratto impone restrizioni come vietare relazioni sessuali o contatti con persone del sesso opposto, nonché messaggi con toni sessuali. Si proibiscono lamenti sulla relazione e commenti negativi sul partner, mentre ogni disputa deve essere risolta con scuse e dimostrazioni di affetto.

L’idea, che ha catturato l’attenzione e la curiosità di numerosi utenti online, ha provocato polemiche e anche ammirazione. “Benché il contratto non abbia validità legale, rappresenta un impegno simbolico per la coppia“. Alcuni sostenitori hanno persino richiesto il documento per adottare un’idea simile.

Vietate relazioni con altre persone: ‘Il contratto rappresenta un impegno simbolico’

Questa iniziativa non convenzionale getta luce su come la tecnologia stia ridefinendo le relazioni moderne. Una sfida all’ordinario, un tentativo di rendere tangibile l’intangibile e una dichiarazione audace d’amore nell’era digitale. “La storia di Devon e Geren dimostra come l’amore possa essere espresso in forme sempre più sorprendenti e creative“.