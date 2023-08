Elefante e giraffa in fuga dagli studios di Cinecittà (VIDEO)

Un episodio insolito si è verificato agli studios di Cinecittà, a Roma, nelle scorse ore durante le riprese di un film. Un elefante ed una giraffa sono sfuggiti al controllo degli addetti alla produzione ed hanno iniziato a vagare per lo studio cinematografico sulla Tuscolana.

L’elefante e la giraffa inseguiti da attori e addetti alla produzione agli studios di Cinecittà

L’episodio è stato immortalato da qualcuno che si trovava all’interno della struttura ed è stato girato a Welcome to favelas che l’ha reso pubblico. Nel video, che è diventato ben presto virale, si vedono l’elefante e la giraffa allontanarsi con gli addetti alla produzione ed alla sicurezza che li rincorrono. Tra questi probabilmente anche qualche attore visto che al momento dell’inseguimento indossavano delle tuniche.

Non sono mancati i commenti ironici tra utenti che hanno fatto riferimento a film del passato (Madagascar) o hanno ‘inventato’ nuovi titoli per l’occasione. Non sono mancate le critiche degli animalisti che hanno invitato la produzione a riportare l’elefante e la giraffa nel loro habitat naturale. Alla fine sono stati ripresi e messi in sicurezza dal personale degli studios di Cinecittà di Roma.