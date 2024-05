Ha spinto la moglie tra le braccia dell’idraulico, Liam: ‘Mi piaceva vedere Kitty con altri’

Al podcast Love Don’t Judge hanno confessato le loro fantasie intime e raccontato come hanno iniziato a frequentare altre coppie. Liam e Kitty Liddell sono stati protagonisti di una delle ultime puntate del format con l’uomo che ha spiegato che adora vedere la partner “con altri uomini”.

Liam e Kitty hanno raccontato al podcast Love Don’t Judge le loro fantasie intime

Inizialmente aveva anche provato a fare gli scambisti ma la cosa non era andata bene. La svolta c’è stata durante i lavoro di ristrutturazione del loro appartamento. Diversi operai hanno iniziato a frequentare la casa e ad un certo punto Liam ha chiesto alla moglie di realizzare una sua fantasia: “Vederla sedurre e portare a letto un idraulico”.

Da quel momento la coppia è diventata sempre più audace e gli incontri con altre coppie sono diventati sempre più frequenti così come le situazioni bollenti con artigiani e operai che si recano a casa per svolgere dei lavoretti. Quando lo fa con gli operai che vengono lì, gli operai devono essere d’accordo con me che sono lì. Devo andare d’accordo con il maschio perché lo guarderò dormire con mia moglie.” – ha riferito al podcast Love Don’t Judge.

La svolta durante la ristrutturazione della casa, ora creano contenuti per adulti

L’uomo ha ammesso che ci sono stati momenti in cui la gelosia ha messo alla prova il loro stile di vita. “Saremmo bugiardi se dicessimo il contrario” – ha affermato nel raccontare che una volta ha consumato un rapporto con la miglior amica della moglie. La crescente intraprendenza ha spinto la coppia a creare contenuti per adulti per il web con Kitty protagonista e Liam nelle vesti di fotografo e videomaker. “Creo contenuti da sei anni. Odiavo il mio lavoro e mi chiedevo cos’altro avrei potuto fare”. L’ispirazione è arrivata facendo delle ricerche sul web. “Stiamo guadagnando. Faccio tutto il montaggio e la creazione”.