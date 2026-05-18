TikTok, esplode il trend delle “ragazze AI” negli stadi di baseball: Leah Halton diventa virale senza usare l’intelligenza artificiale

Leah Halton

La creator australiana da milioni di follower è finita al centro della nuova tendenza social nata in Corea del Sud

Da semplice moda virale a fenomeno globale alimentato dall’intelligenza artificiale. Negli ultimi giorni TikTok e X sono stati travolti da una nuova tendenza legata al baseball e alle influencer sugli spalti, ma a conquistare l’attenzione del pubblico è stata soprattutto Leah Halton, creator australiana di 25 anni già conosciutissima online e soprannominata da molti follower come “la ragazza più sexy del mondo”.

La giovane influencer è riuscita a cavalcare il trend senza nemmeno utilizzare strumenti di intelligenza artificiale. Un dettaglio che ha colpito milioni di utenti, soprattutto in un momento in cui i social sono invasi da contenuti sempre più difficili da distinguere dalla realtà.

Chi è Leah Halton e perché il suo video è diventato virale

La creator australiana ha pubblicato un breve filmato in cui guarda la telecamera in modo provocante, replicando lo stile di numerose influencer comparse nei video virali ambientati negli stadi di baseball. Il contenuto ha rapidamente fatto il giro dei social, alimentando ancora di più una tendenza già esplosa tra TikTok, Instagram e X.

La particolarità del caso è che molti utenti, osservando la perfezione del volto e delle espressioni della giovane, hanno iniziato a sospettare che fosse generata artificialmente. Una situazione diventata talmente virale da spingere la stessa Leah Halton a chiarire pubblicamente di essere reale e non creata tramite AI.

Negli ultimi mesi, infatti, la crescita delle tecnologie generative ha reso sempre più difficile distinguere i contenuti autentici da quelli costruiti digitalmente, soprattutto nel mondo degli influencer.

Come nasce il trend delle influencer “perfette” negli stadi

Tutto sarebbe partito dalla Corea del Sud. Un video pubblicato su X con la didascalia “La donna coreana media” ha totalizzato milioni di visualizzazioni mostrando una ragazza sugli spalti durante una partita della Korea Baseball Organization tra Hanwha Eagles e Doosan Bears.

Ma proprio quel contenuto ha acceso i sospetti degli utenti più attenti. Nel tabellone segnapunti visibile nel filmato comparivano infatti dati incoerenti: il battitore indicato era Jo In-seong, ex giocatore ritiratosi nel 2017 e mai sceso in campo con i Doosan Bears prima di diventare allenatore.

Un dettaglio che ha rafforzato l’ipotesi di un video realizzato o modificato tramite intelligenza artificiale.

Da quel momento il trend si è diffuso rapidamente anche fuori dalla Corea del Sud, coinvolgendo creator e influencer internazionali. Tra i nomi più noti comparsi nella tendenza c’è anche Ivana Knoll, diventata famosa durante i Mondiali di calcio e spesso definita dai media come “la tifosa più sexy dei Mondiali”.

Anche in Italia numerose creator e influencer hanno iniziato a pubblicare video ispirati a questo format, puntando su primi piani, look curati e atmosfere cinematografiche che spesso fanno sembrare i contenuti quasi irreali.

Perché questa moda sta facendo discutere

Dietro la viralità del trend si nasconde però una questione più profonda: il rapporto sempre più ambiguo tra realtà, filtri e intelligenza artificiale.

Molti utenti iniziano a chiedersi quanto dei contenuti che scorrono quotidianamente sui social sia autentico. E proprio casi come quello di Leah Halton dimostrano quanto il confine tra persone reali e immagini artificiali stia diventando sottilissimo.

Il rischio, secondo diversi osservatori del mondo digitale, è che la continua ricerca della perfezione estetica finisca per alterare ulteriormente la percezione della realtà, soprattutto tra i più giovani.

Nel frattempo il trend continua a macinare milioni di visualizzazioni, confermando ancora una volta come TikTok riesca a trasformare qualunque fenomeno virale in un caso globale nel giro di poche ore.