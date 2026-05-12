‘Chantalle? Deve dare fastidio’: perché l’influencer IA siciliana sta facendo discutere

Chantalle, l'influencer creata con la IA

Chi è Chantalle

«Hanno carcerato nuovamente mio marito. Ora vi cuntu ‘u fattu». È iniziata così una delle dirette più virali di Chantalle, il personaggio social che nelle ultime settimane ha invaso TikTok e Facebook conquistando migliaia di utenti tra curiosità, ironia e polemiche. Capelli impeccabili, abiti griffati, arredamenti lussuosi, parenti coinvolti nella criminalità, figli ossessionati dai marchi e un marcato accento catanese: Chantalle si presenta come una donna siciliana originaria di Siracusa ma residente da anni a Catania.

I suoi contenuti su Instagram, costruiti come piccole fiction tra litigi familiari, drammi quotidiani e racconti sopra le righe, hanno superato il milione di visualizzazioni e raccolto oltre 50mila follower. Ma c’è un dettaglio che ha sconvolto moltissimi utenti: Chantalle non esiste realmente.

Dietro il personaggio c’è l’intelligenza artificiale

Dietro il fenomeno social ci sarebbe infatti un content creator che utilizza strumenti di intelligenza artificiale per costruire un avatar virtuale basato su stereotipi esasperati della Sicilia e della provincia italiana. Il personaggio richiama volutamente atmosfere da Gomorra o Mare Fuori, tra lusso ostentato, linguaggio popolare e dinamiche familiari al limite della caricatura.

Ed è proprio questo ad aver acceso il dibattito online: da una parte chi considera Chantalle una provocazione satirica brillante, dall’altra chi accusa il progetto di diffondere un’immagine degradante e stereotipata di Catania e del Sud Italia.

Le polemiche per i riferimenti alla criminalità

Il caso è diventato ancora più discusso dopo le indiscrezioni secondo cui la Procura distrettuale antimafia di Catania starebbe cercando di capire chi si nasconde dietro il profilo virtuale. Secondo quanto riferito da La Sicilia, gli inquirenti vorrebbero verificare se alcuni contenuti possano sfociare nella propaganda criminale o nella spettacolarizzazione di determinati ambienti. Una ricostruzione che il creator ha contestato apertamente. «Si tratta di satira e libertà di espressione», aveva già replicato al quotidiano La Sicilia.

L’intervista del creator: “Chantalle è una caricatura”

Nelle ultime ore l’autore (sempre nelle vesti di Chantalle) del progetto è intervenuto anche durante un’intervista a Sestarete TV – Canale 81, spiegando la filosofia dietro il personaggio. «Chantalle è un mix della provincia italiana, lusso ostentato, ignoranza social, bisogno di attenzione. È una caricatura», ha spiegato, aggiungendo: «È nata quasi per scherzo ma gli scherzi migliori sono quelli che danno fastidio».

Secondo il creator, il successo dell’influencer virtuale dimostrerebbe quanto il pubblico sia attratto da contenuti estremi e stereotipati. «Chantalle è il riflesso deformato della società. Esagera, è appariscente e assurda. Ma non è completamente inventata perché la realtà spesso supera la satira».

“Il mio obiettivo è provocare”

L’autore del progetto ha poi chiarito che il suo intento non sarebbe quello di glorificare criminalità o degrado sociale. «L’obiettivo è provocare e non educare. Non voglio fare la morale. Voglio creare disagio, dubbi, far ridere qualcuno e irritare altri». Una frase che riassume perfettamente il meccanismo dietro il fenomeno Chantalle: dividere il pubblico e costringerlo a interrogarsi sul confine sempre più sottile tra realtà, finzione e intelligenza artificiale.

“La cosa più inquietante? Tanti credono che sia vera”

Tra i passaggi più significativi dell’intervista c’è anche quello sul rapporto tra utenti e tecnologia. «Molta gente crede all’esistenza di Chantalle. Questo deve fare riflettere». Secondo il creator, infatti, il vero problema non sarebbe il personaggio virtuale in sé, ma la facilità con cui molte persone finiscono per credere autentici contenuti completamente generati dall’intelligenza artificiale.

«Bisognerebbe educare ai social e alla tecnologia. Tantissime persone credono a qualsiasi cosa vedano online. Questo è sconfortante e pericoloso». E infine la frase che forse sintetizza meglio tutto il caso: «Chantal vuole essere uno specchio. E gli specchi non sempre piacciono».