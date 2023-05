NetlyFans, Lady Muffin e Tommy A Canaglia lanciano l’alternativa a OnlyFans

Una crociata contro le limitazioni dei social per i contenuti per adulti e una nuova coraggiosa sfida: NetlyFans. Lady Muffin e Tommy A Canaglia diventano Ambassador del nuovo progetto che permetterà agli appassionati del genere di vivere nuove emozioni ed avvicinarsi ai creator più amati con la massima privacy e senza dover abbonarsi.

Lady Muffin e Tommy a Canaglia Ambassador della piattaforma

L’evoluzione tecnologica e il progresso sono due concetti strettamente interconnessi che hanno plasmato il nostro mondo in modo significativo nel corso della storia. La tecnologia ha aperto nuove frontiere e ha creato opportunità senza precedenti in ogni settore, compreso quello dell’intrattenimento online. Tuttavia, con l’aumento dell’utilizzo del web, la privacy degli utenti è diventata un problema sempre più urgente. La decentralizzazione e la massima tutela della privacy stanno diventando sempre più importanti per gli utenti online e potrebbe rappresentare la nuova frontiera del settore dell’intrattenimento digitale.

In questo contesto, Netlyfans si pone come una soluzione innovativa per garantire la massima privacy degli utenti. Grazie alla tecnologia blockchain, la piattaforma è in grado di offrire un’esperienza di intrattenimento online privata e sicura, a differenza di molte aziende che raccolgono e vendono i dati degli utenti. Netlyfans si distingue dalle altre piattaforme di intrattenimento online grazie alla mancanza di richiesta di dati personali o carte di credito, garantendo agli utenti un’esperienza completamente privata e sicura.

“Abbiamo creato la prima App decentralizzata su blockchain per Content Creators, unico sistema di pagamento Crypto” – ha spiegato Tommy ‘A Canaglia che con la partner Lady Muffin forma una delle coppie più amate dagli aficionados dell’intrattenimento per adulti.

‘Nel segno della privacy, il cliente non deve registrarsi né abbonarsi alla piattaforma’

“Tramite Metamask il cliente rimane sempre anonimo, non deve registrarsi e, a differenza di OnlyFans, non deve abbonarsi. Per i Content Creators non esistono censure o limitazione” – ha precisato l’audace star. In un’epoca in cui la fuga di dati personali è un problema sempre più diffuso, la piattaforma si impegna a garantire la sicurezza dei propri utenti attraverso l’utilizzo della tecnologia blockchain e l’adozione di misure di sicurezza avanzate.

Netlyfans crede che la massima tutela della privacy degli utenti sia un diritto fondamentale e si impegna a mantenere questo principio al centro di tutte le sue attività. La piattaforma è convinta che la decentralizzazione e la massima tutela della privacy siano la nuova realtà del settore dell’intrattenimento digitale e si impegna a guidare il cambiamento in questo senso.