La star din OnlyFans Aella

La proposta insolita della 33enne californiana scuote il web:

Può sembrare la trama di una commedia romantica contemporanea, e invece è realtà. Aella, creatrice di contenuti su OnlyFans e personalità molto seguita online, ha promesso una ricompensa da capogiro: 100.000 dollari (circa 85mila euro) a chi riuscirà a presentarle il futuro marito.

L’annuncio è arrivato tramite il suo Substack, la piattaforma dove la 33enne condivide riflessioni personali e contenuti esclusivi, seguita da decine di migliaia di fan. Non si tratta di una boutade estemporanea: Aella ha dichiarato di essere seriamente intenzionata a trovare la persona giusta e, per questo, ha deciso di coinvolgere la propria community.

“Se mi consigli un ragazzo e finisco per sposarlo, ti pagherò 100.000 dollari”, ha scritto senza mezzi termini, come riportato dal New York Post.

Non solo matrimonio: fino a 300.000 dollari per un accordo di gravidanza

Aella ha reso noto che la sua offerta non si limita al matrimonio. Chi fosse interessato ad aiutarla in un percorso di genitorialità non convenzionale potrebbe addirittura ottenere una cifra più alta: 300.000 dollari (oltre 270mila euro) per un “accordo di fecondazione” andato a buon fine.

“Ti pagherò 100.000 dollari per farmi sposare, o 300.000 dollari per organizzare un accordo di gravidanza”, ha specificato la content creator, ribadendo la serietà del suo progetto di vita.

Una donna fuori dal comune

Dietro questa proposta clamorosa c’è la personalità complessa di Aella. Lei stessa ammette:

“Sono una persona molto strana. Non è stato difficile trovare uomini disposti a sposarmi, ma le persone che io voglio sposare sono un gruppo estremamente ristretto”.

Il problema, quindi, non è la mancanza di pretendenti, ma l’estrema selettività dei suoi criteri.

La lista dei desideri per “l’uomo giusto”

In un post dettagliato, Aella ha elencato i requisiti che il candidato perfetto dovrebbe avere. Una lista che ha fatto discutere per la sua specificità:

Essere impegnato nel poliamore , lasciando spazio a un partner principale.

, lasciando spazio a un partner principale. Avere una sessualità definita “minacciosa” , in linea con le inclinazioni BDSM della creatrice.

, in linea con le inclinazioni BDSM della creatrice. Disporre di una stabilità economica simile alla sua , per evitare squilibri finanziari.

, per evitare squilibri finanziari. Essere interessato ad avere figli .

. Dimostrare piena autonomia personale e un alto livello di accettazione di sé.

Chiunque conosca una persona con queste caratteristiche può candidarla attraverso un questionario dettagliato online, oppure l’uomo stesso può compilare direttamente il sondaggio.

“Ho bisogno di una compatibilità rara”

Aella non ha nascosto che la sua richiesta di una “sessualità minacciosa” ha suscitato curiosità e polemiche. In un’intervista a Slate, ha chiarito:

“Sono per natura kinky, il che significa che faccio fatica a godermi il sesso tradizionale una volta che la novità svanisce. Mi piace una dinamica BDSM più dark del solito”.

La 33enne ha anche aggiunto che il concetto di “piena auto-accettazione” non è generico, ma significa accogliere ogni parte di sé, anche quelle meno piacevoli. Un ideale di autenticità che, unito alle richieste particolari, restringe di molto la platea dei possibili candidati.

Una proposta che fa discutere

L’annuncio di Aella ha immediatamente fatto il giro del web, diviso tra curiosità, ironia e critiche. Da una parte c’è chi vede nella sua offerta un’originale forma di “selezione sentimentale” supportata dal suo successo economico; dall’altra, chi accusa la modella di spettacolarizzare la ricerca dell’amore trasformandola in un reality show digitale.

Quel che è certo è che la cifra messa sul piatto – tra i 100.000 e i 300.000 dollari – ha acceso i riflettori su un fenomeno che intreccia intimità, denaro e notorietà online, confermando la capacità di Aella di catalizzare l’attenzione pubblica anche al di fuori del contesto di OnlyFans.