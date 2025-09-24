Notizie Audaci

Avanti un altro, perché Daniel Nilsson non fa più parte del cast: il nuovo Bonus è un volto conosciuto

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 24 Set, 2025 - ore: 17:53 #Avanti un altro, #Daniel Nilsson, #Luca Vetrone
Un nuovo addio dopo il saluto di Claudia Ruggeri

Cambio di stagione per Avanti un Altro, lo storico game show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. Le puntate attualmente in onda sono state registrate mesi fa, ma da domani riprenderanno le nuove registrazioni con alcune sorprese che riguardano il minimondo.

A lasciare il programma è Claudia Ruggeri, nota al pubblico come “Miss Claudia”. È stata lei stessa ad annunciarlo con un post sui social: «Avanti un Altro è stata una splendida famiglia che mi ha dato tanto. Porto con me gratitudine e bellissimi ricordi, anche se i miei impegni mi portano altrove».

Le novità del minimondo

Il pubblico troverà nuovi volti nel celebre minimondo, l’insieme di personaggi che accompagnano i concorrenti tra gag e siparietti. Sono previste una veterinaria, una ragazza di origini cinesi e un’esperta di lingue. Figure pensate per arricchire l’alchimia del programma con nuove sfumature e ironia.

L’assenza di Daniel Nilsson

Tra i cambiamenti spicca anche la mancanza di Daniel Nilsson, modello svedese noto come il “bonus”. Dopo essere tornato in trasmissione nel 2024, il suo percorso si è interrotto bruscamente: lo scorso fine giugno era stato arrestato a Cervinia con l’accusa di maltrattamenti ai danni della compagna. Scarcerato il primo luglio, non è stato tuttavia reinserito nello show.

Il nuovo Bonus: Luca Vetrone

Al posto di Nilsson arriverà Luca Vetrone, 30 anni, volto noto dei reality italiani. Classe 1995, ha debuttato nel 2019 a Uomini e Donne come corteggiatore di Angela Nasti, poi ha partecipato a Temptation Island e nel 2023 è stato naufrago a L’Isola dei Famosi. Molto seguito sui social, era stato anche indicato come possibile concorrente del Grande Fratello, anche se non ha mai varcato la porta rossa.

Il suo ingresso come nuovo “Bonus” rappresenta una scommessa sul pubblico giovane, abituato a seguirlo online e nelle sue esperienze televisive precedenti.

Luca Vetrone è stato protagonista de L'Isola dei Famosi
Luca Vetrone è stato protagonista de L’Isola dei Famosi e di Uomini e Donne

Un format che continua a rinnovarsi

Dal 2011, Avanti un Altro ha costruito il suo successo su un format che mescola quiz classico e intrattenimento surreale, fatto di personaggi eccentrici, sketch improvvisati e la complicità tra Bonolis e Laurenti.

Le novità in arrivo confermano la capacità del programma di rinnovarsi senza stravolgere la sua formula, restando uno dei titoli più longevi e amati del palinsesto di Canale 5.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

