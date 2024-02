Scopre il tradimento della moglie e di non essere il papà della figlia dalla dog cam nel Regno Unito

Nel Regno Unito ha scoperto di non essere il vero padre della sua bambina dalle riprese dalla dog cam che aveva installato per tenere sotto controllo i cani. Dal filmato non solo è emerso che la moglie aveva un amante ma, con grande dolore, è venuto a conoscenza che non era il papà della figlia.

Il pompiere Rob Parson ha raccontato ad un tabloid britannico come ha scoperto che non era il papà di sua figlia

Il pompiere Rob Parsons ha condiviso i dettagli della straziante scoperta con il tabloid britannico Daily Mail. “Pensavo che la mia vita con mia moglie e la mia adorata bambina fosse perfetta”. Ha scoperto è che parlava attraverso l’App FaceTime con un altro uomo e diceva alla figlia di chiamarlo “papà”.

L’uomo, 34 anni, ha conosciuto la moglie, un’agente di polizia, poco prima che iniziassero i blocchi di Covid nel Regno Unito. Si sono sposati durante le festività natalizie nel 2021 e la loro figlia è arrivata l’anno successivo.

‘Parlava su FaceTime con l’amante con la bimba in braccia e gli diceva di ringraziare il papà per i regali’

Poi si è trovato di fronte ad una terribile verità a giugno 2023. “Non appena ho acceso la fotocamera, ho visto mia moglie seduta sul pavimento con nostra figlia in grembo su FaceTime. Stava dicendo “ringrazia papà per averti comprato i regali “, poi ha detto “stai mostrando a papà il tuo regalo”. La donna ha provato a difendersi asserendo che la piccola chiamava tutti papà. Un test del DNA ha successivamente confermato che non era il padre e ora è estraneo alla moglie e al figlio, vive sui divani degli amici e cerca di ricostruire la sua vita.