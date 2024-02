Ghali a Che tempo che fa, il suggerimento dell’alieno RichCiolino a Fazio dopo le polemiche (VIDEO)

Il suo Stop al genocidio dal palco della finale di Sanremo ha scatenato polemiche infinite, un incidente diplomatico con l’ambasciatore israeliano Alon Bar e dopo il caso di Domenica in, c’era attesa per la sua partecipazione questa sera ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa. É stato però l’alieno RichCiolino, che era con lui all’Ariston, a commentare l’episodio e a ‘suggerire’ a Fazio cosa dire.

Il suggerimento dell’alieno di Ghali a Fabio Fazio: ‘Stop alle guerre, ai respingimenti e a chi dice aiutiamo a casa loro’

Dunque è stato Fazio a dire per lui: “Stop alle guerre, ai respingimenti, alle ingiustizie e a chi dice aiutiamoli a casa loro”. Parlare di pace è diventato qualcosa di divisivo, a scuola ci si facevano i temi, ha osservato Fazio: “Sentiamo quella frase per tutta la vita. Fa strano sentire che ora non si puo'”, ha proseguito Ghali.

La spiegazione del successo di Sanremo? “Sono successe tante cose. È un processo che è iniziato un anno fa o anche di più. A un certo punto dopo il successo del 2016 ho fatto tour, ho fatto tanta musica, ho rotto dei record, e a un certo punto ero annebbiato da tutto il successo”.

Ghali è stato ospite della puntata del 18 febbraio di Che Tempo Che fa. Intervistato da Fabio Fazio ha riferito di essersi fermato per un anno e mezzo. “Mi sono veramente fermato con il mio team a ragionare su come fare qualcosa di straordinario. Accontentarmi non mi fa stare bene e so che per fare qualcosa di straordinario devo tornare puro ed essere me stesso” – ha aggiunto l’artista italo tunisino.

L’artista parla del suo momento difficile: ‘Quando mamma si è ammalata sono dovuto andare dalla psicologa’

“A un certo punto inizi a rotolare, non hai tempo di ragionare, vai avanti di inerzia per fare una vita normale. Ho dovuto fare i conti con la mia vita personale, c’è stato un momento in cui la mia mamma si è ammalata, in cui sono dovuto andare dalla psicologa, a un certo punto mi sono staccato un attimino dalla musica perché volevo smettere di rotolare e pensare un attimo alla mia essenza” – ha aggiunto Ghali. E ancora: “Ho dovuto lavorare molto su me stesso per creare un qualcosa di speciale”.