Mario Giordano conduce a sorpresa 4 di Sera, sfogo Del Debbio in diretta: ‘Sembra il terzo mondo’

Paolo Del Debbio

L’imprevisto in diretta

Un avvio di puntata decisamente insolito per 4 di Sera, il programma dell’access prime time di Rete 4. Al posto di Paolo Del Debbio, come di consueto al timone, il pubblico ha trovato Mario Giordano, chiamato a sostituirlo all’ultimo minuto.

Il motivo? Del Debbio è rimasto imbottigliato nel traffico milanese, paralizzato dagli scioperi e dalle manifestazioni che hanno attraversato la città nella giornata di lunedì. Una situazione straordinaria che lo ha costretto a saltare, per la prima volta in vent’anni di carriera, l’appuntamento con il suo programma.

La spiegazione di Mario Giordano

Giordano ha aperto la puntata con tono ironico ma diretto, chiarendo subito al pubblico il motivo della sostituzione improvvisa:

«Bentornati a 4 di Sera. Oggi è stata una giornata particolare, una giornata in cui abbiamo visto immagini impressionanti in giro per l’Italia. È bloccata l’Italia, ma prima di raccontarvi cosa è successo bisogna spiegare perché ci sono io. Non è che ho sbagliato studio, non è che ho sbagliato strada. Ci doveva essere Paolo Del Debbio. Questo è il posto di Paolo Del Debbio».

Il collegamento telefonico con Del Debbio

Pochi minuti dopo è arrivato anche l’intervento telefonico dello stesso Del Debbio, che ha spiegato in diretta la situazione con una punta di rammarico:

«Sono vent’anni che conduco e per la prima volta mi capita una cosa simile. Sono imbottigliato in questo cacchio di traffico di Milano per colpa degli scioperi, dell’acqua e di tutto. Sembra di essere in un Paese del terzo mondo».

Giordano, noto per la sua vena ironica, ha scherzato:

«Sei ostaggio anche tu delle manifestazioni. Ti hanno preso i Propal e ti hanno tenuto in ostaggio oggi».

E Del Debbio ha risposto ridendo:

«No, per fortuna non mi hanno tenuto in ostaggio. Sono in ostaggio del traffico, che è già meglio».

Il nostro Paolo Del Debbio è bloccato nel traffico, non preoccupatevi per stasera c'è Mario Giordano!#4disera è in diretta su #Rete4 e in streaming su Mediaset Infinity pic.twitter.com/trErnTbvGo — 4 di sera (@4disera) September 22, 2025

Le scuse al pubblico e il ritorno in studio

Del Debbio, nonostante l’imprevisto, ha voluto rivolgere un pensiero al suo pubblico:

«Mi dispiace moltissimo, mi scuso con te, ti ringrazio e mi scuso anche con i telespettatori. Ma, ripeto, in vent’anni è la prima volta che mi succede di non arrivare in tempo».

L’episodio, accolto con leggerezza in studio, ha offerto comunque lo spunto per affrontare il tema caldo della giornata: gli scioperi e i cortei per Gaza, che a Milano hanno causato gravi disagi e anche momenti di tensione.

Giordano ha traghettato la puntata fino alla fine, garantendo la continuità del programma. Paolo Del Debbio tornerà regolarmente alla guida di 4 di Sera già nella prossima puntata.