Paura a 4 di Sera: giornalista sviene in diretta durante l’intervista su Gaza (VIDEO)

Pubblicato: 20 Set, 2025 - ore: 01:59 #4 di Sera, #giornalista, #malore, #Paolo Del Debbio
A sinistra il momento del malore della giornalista di 4 di Sera, social divisi per la reazione di Del DebbioA sinistra il momento del malore della giornalista di 4 di Sera, social divisi per la reazione di Del Debbio

Cos’è successo a 4 di Sera il 19 settembre

Attimi di paura hanno scosso la puntata di venerdì 19 settembre di 4 di Sera, la trasmissione condotta da Paolo Del Debbio. Durante la diretta, una giornalista impegnata nelle interviste tra il pubblico in studio ha avuto un improvviso mancamento, crollando a terra davanti alle telecamere.

L’episodio si è verificato mentre un giovane del pubblico stava parlando di Gaza, usando il termine “genocidio” per descrivere la situazione. Pochi istanti dopo, la giornalista ha iniziato a barcollare, fino a perdere i sensi.

Come ha reagito Paolo Del Debbio in diretta?

Il conduttore Paolo Del Debbio è intervenuto subito per rassicurare gli spettatori, spiegando che si trattava di un abbassamento di pressione e che le condizioni della giornalista non erano preoccupanti.

Le sue parole in diretta:

“Dico al pubblico di non preoccuparsi, stanno sistemando tutto. Ha avuto solo un abbassamento della pressione, sta andando bene. Non vi preoccupate.”

Nonostante il tentativo di stemperare la tensione, la scena ha creato un forte momento di smarrimento in studio, con il giovane interlocutore apparso visibilmente disorientato davanti all’improvviso malore della giornalista.

Le critiche sui social

Sui social non sono mancate le reazioni a quanto accaduto durante 4 di Sera. Diversi utenti hanno criticato Del Debbio per non essersi avvicinato immediatamente alla giornalista, nonostante abbia immediatamente precisato che la situazione era sotto controllo.

Il momento è stato ripreso e diffuso su X dal profilo satirico Il Grande Flagello, generando numerose visualizzazioni e commenti. Nel video si nota chiaramente la giornalista barcollare verso il giovane, spiazzato dalla situazione, prima di cadere a terra, mentre lo studio resta interdetto.

La giornalista sta bene

Secondo quanto riferito in diretta, la giornalista ha riportato soltanto un calo di pressione ed è stata assistita immediatamente dal personale presente in studio. Le condizioni quindi non desterebbero preoccupazioni.

Il pubblico, rassicurato dalle parole del conduttore, ha potuto proseguire nella visione della trasmissione, ma l’episodio resta tra i momenti più discussi delle ultime puntate di 4 di Sera.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

