Achille Lauro co-conduttore a Sanremo con Conti e Pausini, mentre i rumors su Toffanin agitano l’Ariston

Achille Lauro

Achille Lauro co-conduttore a Sanremo con Carlo Conti e Laura Pausini

Achille Lauro torna a Sanremo, ma questa volta non in gara. Il cantautore sarà co-conduttore della seconda serata del Festival, mercoledì 25 febbraio, accanto a Carlo Conti e Laura Pausini. L’annuncio è arrivato nel Tg1 delle 20, con il direttore artistico che ha sottolineato come Lauro porti sul palco «leggerezza e intelligenza», ringraziandolo per aver accettato l’invito sottraendo tempo al tour in preparazione.

L’artista ha commentato con entusiasmo il ritorno all’Ariston, definendolo «sempre una grande emozione», soprattutto dopo la recente esperienza con Incoscienti giovani.

Dalla trap alle provocazioni: il percorso di Lauro al Festival

Il rapporto tra Achille Lauro e Sanremo è ormai una saga pop. Quattro partecipazioni in gara, performance iconiche e polemiche a raffica hanno trasformato il performer in una figura centrale del racconto sanremese. Dall’auto-battesimo con il gospel choir alle ambiguità liriche di Rolls Royce, Lauro ha costruito un personaggio sospeso tra provocazione, arte performativa e cultura pop, oggi pienamente legittimato dal mainstream.

Rumors, Toffanin e il gioco delle illazioni su Sanremo

Parallelamente agli annunci ufficiali, impazzano le indiscrezioni. Tra queste, il nome di Silvia Toffanin è circolato come possibile presenza al Festival dopo l’annuncio della partecipazione di Carlo Conti a Verissimo. Rumors rilanciati anche da Fiorello, ma subito smentiti dallo stesso Conti: nessun coinvolgimento sanremese della conduttrice.

Il meccanismo è quello classico del pre-Festival: illazioni, smentite, teaser mediatici che trasformano Sanremo in un feuilleton nazionale prima ancora che inizi.

Tour da record e numeri da pop star globale

Il 2026 segna la consacrazione definitiva di Achille Lauro come artista da stadio. San Siro è già sold out per l’evento Comuni Immortali, così come l’Olimpico di Roma. A completare il calendario, nuove date negli stadi e un tour nei palazzetti già esaurito. Con 40 dischi di platino e 12 d’oro, Lauro si colloca ormai nel club ristretto delle pop star italiane capaci di mobilitare masse da arena internazionale.

Cover night, Cochi e Renato e le altre indiscrezioni dell’Ariston

Tra le anticipazioni più curiose, il ritorno televisivo di Cochi e Renato per un duetto con J-Ax nella serata cover, con la possibilità di un cameo di Paolo Jannacci. Un mix di nostalgia, ironia e crossover generazionale che sembra cucito su misura per il racconto televisivo sanremese.

Sanremo, ancora una volta, si prepara a essere molto più di una gara musicale: un romanzo collettivo fatto di annunci ufficiali, rumors pilotati, smentite strategiche e personaggi simbolo. E in questo romanzo Achille Lauro non è più il provocatore outsider, ma uno dei protagonisti del sistema, chiamato a rappresentare la nuova estetica del Festival.