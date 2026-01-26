Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Sanremo 2026 esplode tra Gaza, AI e stroncature choc: promossi e bocciati dei giornalisti

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 26 Gen, 2026 - ore: 23:03 #Carlo Conti, #pagelle canzoni, #Sanremo 2026
Carlo ContiCarlo Conti

Sanremo 2026, i giudizi al primo ascolto infiammano subito il Festival

Il Festival di Sanremo di Carlo Conti si presenta come un grande caleidoscopio emotivo: guerra, intelligenza artificiale, crisi identitarie, amore, critica sociale e un’Italia osservata allo specchio senza filtri. Ma accanto ai testi, a far rumore sono soprattutto le pagelle, spesso impietose, che stanno già creando vincitori morali e vittime illustri.

Non è solo un Festival musicale: è un termometro culturale. E quest’anno segna febbre alta.

Sanremo e i temi forti: Gaza, AI e l’Italia che si guarda allo specchio

Tra i brani più necessari spicca Ermal Meta, che con Stella Stellina porta sul palco una dedica straziante a una bambina uccisa a Gaza, con sonorità mediorientali firmate anche da Dardust. Un pezzo che rompe l’evasione sanremese classica e costringe il pubblico a guardare fuori dall’Ariston.

L’intelligenza artificiale entra nei testi con Dargen D’Amico, che riflette sull’artificialità dei rapporti, mentre Nayt racconta l’alienazione sociale fatta di like e distanza emotiva. La critica all’Italia arriva invece con J-Ax, caustico come sempre, e con Sayf, che mescola disastri naturali, Tenco, Berlusconi e un’Italia che sembra sempre in emergenza.

Amore, dolore e identità: il Sanremo delle ferite

L’amore domina, ma è spesso un amore ferito. Serena Brancale commuove con una lettera alla madre scomparsa. Eddie Brock urla il dolore delle relazioni tossiche. Malika Ayane torna con atmosfere più oscure del solito. Michele Bravi canta l’inadeguatezza e la mancanza come condizione esistenziale.

Il Festival racconta un’Italia fragile, che ama, perde e si guarda allo specchio senza filtri.

Pagelle Sanremo: promossi, bocciati e il caso clamoroso

Ed è qui che parte la vera battaglia: quella delle pagelle dei giornali, che stanno creando una spaccatura netta tra pubblico e critica.

⭐ I promossi

  • Ditonellapiaga – “Che Fastidio”
    Media altissima (7,64). Definita da Vanity Fair come electro-pop identitario e ipnotico. Tra i favoriti della critica.
  • Fulminacci
    Media 7,32. Cantautorato urbano che convince quasi tutti.
  • Sayf – “Tu Mi Piaci Tanto”
    Terzo nelle medie, con un clamoroso 10 da gay.it.
  • Maria Antonietta & Colombre
    Media 7,27: indie elegante che piace quasi a tutti.

Le bocciature: Elettra Lamborghini

Il vero caso è Elettra Lamborghini con Voilà.
Alcuni quotidiani non fanno sconti: 2 e 3 da Il Mattino e Il Sole 24 Ore. Una stroncatura senza appello che la colloca in fondo alle classifiche critiche di Sanremo 2026.

Eppure la storia insegna: anche brani massacrati possono diventare tormentoni e macchine da streaming. È già successo. E potrebbe risuccedere.

I “mediocri” secondo i giornali (ma non per forza per il pubblico)

Nelle zone basse delle pagelle troviamo:

  • Leo Gassmann
  • Francesco Renga
  • LDA & Aka7Even
  • Samurai Jay
  • Arisa, solo sedicesima: accusata di ripetersi, pur con un brano giudicato “sicuro”.

Qui si gioca il classico scontro Sanremo: critica contro pubblico. Chi vince davvero? Lo decideranno radio, streaming e televoto.

Un Festival senza favoriti (e con molte mine)

Nessun vero dominatore. Alcuni parlano di possibile corsa alla vittoria per Serena Brancale o per la coppia Fedez-Masini, ma con giudizi spesso contrastanti. Sanremo 2026 è un campo minato: un Festival senza certezze, dove una stroncatura oggi può diventare un successo domani.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

Articoli correlati

Gossip e TV

Roma, tragedia in metro: morto Davide Lionello, figlio di Oreste, il dolore della famiglia e i nodi sulla cura

Gen 26, 2026 Redazione
Gossip e TV

Stop a Falsissimo su Signorini, Corona rilancia: ‘Ora vi racconto il sistema Mediaset’

Gen 26, 2026 Redazione
Gossip e TV

Stop a “Falsissimo”: il Tribunale di Milano blocca Fabrizio Corona sui contenuti contro Alfonso Signorini

Gen 26, 2026 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

Sanremo 2026 esplode tra Gaza, AI e stroncature choc: promossi e bocciati dei giornalisti

Attualità

‘Sempio non li ha mai visti’, la consulenza della famiglia Poggi e la richiesta di incidente probatorio

Attualità

Milano, la pistola a salve e l’alt ignorato, 28enne ucciso a Rogoredo durante un controllo antidroga

Gossip e TV

Roma, tragedia in metro: morto Davide Lionello, figlio di Oreste, il dolore della famiglia e i nodi sulla cura

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.