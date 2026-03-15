Antonella Elia spiega perché non ha sposato Delle Piane prima di entrare al GF Vip: ‘Era diventato un fardello’

Antonella Elia

Antonella Elia si racconta prima del Grande Fratello Vip

In attesa di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, che prenderà il via su Canale 5 il 17 marzo, Antonella Elia si è raccontata nel salotto di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin.

L’intervista è stata un viaggio tra ricordi, ferite personali e confessioni sentimentali. La showgirl torinese ha aperto il suo racconto ricordando Enrica Bonaccorti, scomparsa pochi giorni fa, per poi parlare di uno dei capitoli più dolorosi della sua vita: la perdita dei genitori quando era ancora molto giovane.

«Le persone si accorgono della morte in età adulta. Io invece me ne sono accorta subito», ha raccontato. «I miei genitori sono morti quando ero molto giovane».

L’infanzia segnata dal dolore

Antonella Elia è nata a Torino il 1° novembre 1963. La sua infanzia è stata segnata da lutti precoci.

Aveva appena un anno quando morì la madre, mentre il padre Enrico Elia, avvocato torinese, perse la vita in un incidente stradale nel 1979, quando lei aveva quindici anni.

Dopo la scomparsa dei genitori fu cresciuta dai nonni materni e dalla matrigna Paola, seconda moglie del padre.

Dopo il diploma al liceo classico di Torino, la futura showgirl decise di trasferirsi a Roma, dove iniziò a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, costruendo negli anni una carriera tra televisione, teatro e reality.

La storia finita con Pietro Delle Piane

Uno dei momenti più intensi dell’intervista è stato il racconto della relazione con l’attore Pietro Delle Piane, durata diversi anni e terminata dopo un lungo periodo di tensioni.

«Pietro non fa più parte della mia vita», ha spiegato Antonella Elia. «Dovevamo sposarci, ma proprio il matrimonio è diventato il problema».

La showgirl ha raccontato come il progetto delle nozze, inizialmente desiderato da entrambi, si sia trasformato nel tempo in qualcosa di troppo pesante da gestire.

«Sono sempre stata un animale libero. Avere un compagno fisso era difficile se non ero completamente convinta».

Secondo Elia, anche il clima intorno al matrimonio avrebbe contribuito a incrinare il rapporto: «Sembrava che dovesse diventare un business. Arrivavano proposte da aziende per location, vestiti, catering».

“Era una relazione tossica”

Nel suo racconto la showgirl non ha nascosto il lato più complicato del rapporto.

«Continuavamo a discutere. Lo cacciavo di casa ogni tre giorni», ha confessato con sincerità.

Alla fine è stata proprio lei a prendere la decisione definitiva di non sposarlo. Una scelta maturata dopo mesi di tensioni e contrasti.

«La cosa che ci ha tenuti insieme è stata proprio la tossicità della relazione. Quegli alti e bassi creano una dipendenza affettiva».

Nonostante tutto, Elia ammette di provare ancora affetto per l’ex compagno: «Non mi ero mai innamorata così».

La paura della solitudine

Durante l’intervista Antonella Elia ha parlato anche di una fragilità che spesso ha raccontato negli anni: la paura di restare sola.

«Adesso mi rendo conto che non sono più appetibile come prima», ha detto con la sua consueta ironia. «Gli uomini che ci provano mi annoiano facilmente».

Una consapevolezza che convive con il desiderio di continuare a vivere l’amore senza rinunciare alla propria libertà.

L’amore nella Casa del GF Vip?

Con il ritorno in televisione nel Grande Fratello Vip, qualcuno si chiede se Antonella Elia possa vivere una nuova storia proprio all’interno della Casa.

Lei stessa, però, non sembra troppo convinta.

«Quelli della mia età mi sembrano vecchi. E per quelli più giovani mi sento io troppo grande», ha scherzato.

Poi ha aggiunto: «Non ho mai capito come facciano a sposarsi dopo essersi conosciuti al Grande Fratello».

Il rimpianto più grande

Nonostante una carriera lunga e intensa, Antonella Elia ha confessato più volte di avere un rimpianto importante.

Quello di non essere riuscita ad avere figli, un desiderio che negli anni non si è mai realizzato.

Un pensiero che accompagna spesso i suoi racconti più intimi e che, ancora oggi, resta una delle ferite più profonde della sua vita.