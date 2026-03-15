Mara Venier sbotta contro Teo Mammucari in diretta: ‘Sei un pirla, non capisci i momenti’

Mara Venier perde le staffe con Teo Mammucari a Domenica In

Il momento di commozione per Enrica Bonaccorti

La puntata di Domenica In del 15 marzo si è chiusa con un momento di forte commozione. Mara Venier, visibilmente emozionata, ha dedicato ampio spazio al ricordo di Enrica Bonaccorti, scomparsa nei giorni scorsi all’età di 76 anni.

Proprio negli ultimi minuti della trasmissione la conduttrice ha voluto ringraziare pubblicamente uno dei cameraman storici della Rai, che dopo quarant’anni di lavoro stava salutando la redazione per andare in pensione.

«In tutti questi anni è stato lui a farmi tutti i primi piani», ha detto Venier con la voce rotta dall’emozione. «Questa è la sua ultima puntata. Voglio ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per me e per questa azienda. Mi mancherai tantissimo».

Un momento molto sentito in studio, mentre il pubblico e gli ospiti ascoltavano in silenzio.

L’irruzione di Teo Mammucari

Proprio durante quel momento carico di emozione è arrivata l’irruzione di Teo Mammucari, co-conduttore dell’edizione 2025-2026 del programma.

Il comico è entrato in scena con il cartello utilizzato come “gobbo” per i saluti finali, su cui era scritto:

«Grazie a tutti, ci vediamo domenica prossima».

Fin qui nulla di strano, se non fosse che Mammucari ha iniziato a usarlo come elemento comico, sollevandolo davanti alle telecamere e arrivando perfino a coprire il volto di Pino Strabioli, provocando le risate di parte dello studio.

La reazione di Mara Venier

Mara Venier, inizialmente concentrata sul discorso finale, si è accorta solo dopo di quello che stava accadendo alle sue spalle.

Quando ha notato il gesto del collega, la sua espressione è cambiata improvvisamente. La conduttrice si è avvicinata a Mammucari e gli ha strappato il cartello dalle mani.

«Tu sei un pirla perché non capisci i momenti», gli ha detto in diretta, senza nascondere il disappunto.

Poi, cercando di riportare il programma sui binari della chiusura, ha aggiunto:

«Ci vediamo domenica prossima… ma non si può…».

Un finale teso per la puntata

Il siparietto ha creato un momento di evidente imbarazzo nel finale della trasmissione.

La puntata era stata infatti segnata da un clima di raccoglimento per il ricordo di Enrica Bonaccorti e dal saluto al cameraman storico della Rai.

La gag improvvisata di Mammucari, arrivata proprio in quel momento, è apparsa a molti fuori contesto.

E Mara Venier non ha nascosto il suo disappunto, intervenendo immediatamente per chiudere la trasmissione.