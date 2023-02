Adriano Celentano in ospedale dopo aver accusato un malore, il Clan: ‘Sta bene’

Momenti di apprensione per Adriano Celentano nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 febbraio. Secondo quanto riferito da Il Corriere il molleggiato si sarebbe recato all’ospedale Manzoni di Lecco per lieve malore.

Adriano Celentano al pronto soccorso dell’ospedale Manzoni di Lecco per problemi circolatori, il Clan non conferma

Problemi circolatori hanno allarmato la famiglia che ha deciso, a scopo precauzionale, di fare degli accertamenti. Il cantante è stato accompagnato al pronto soccorso dalla moglie, Claudia Mori, che ha atteso i risultati degli esami che per fortuna non hanno evidenziato problemi particolari per Adriano Celentano che è rientrato nella sua villa di Galbiate dopo la grande paura. Chi l’ha incrociato all’ospedale Manzoni di Lecco ha sottolineato la sua gentilezza e cordialità. S

Un leggero malore per il molleggiato che è rientrato nella villa di Galbiate accompagnato da Claudia Mori

Il ‘ragazzo della via Gluck‘ ha compiuto 85 anni il 6 gennaio. Rassicurazioni sono arrivate sullo stato di salute di Adriano Celentano dopo che alcuni rumors aveva allarmato gli appassionati di musica e i fan di una delle leggende della canzone italiana. Dal Clan Celentano assicurano che le condizioni di salute dell’artista siano ottime: “Sta benissimo e non ha avuto nessun malore”. Dalla direzione ospedaliera non confermano ma nemmeno smentiscono la circostanza.