Affari Tuoi 2024/2025: la vincita media della stagione e quel retroscena di Max Giusti

Stefano De Martino

Un bilancio da record per Affari Tuoi 2024/2025

La stagione 2024/2025 di Affari Tuoi ha regalato al pubblico italiano non solo emozioni e colpi di scena, ma anche numeri da record. Conclusa da pochi giorni, la prima edizione condotta da Stefano De Martino ha totalizzato vincite complessive per 8.267.547 euro in gettoni d’oro, distribuite in 260 puntate regolari e 2 speciali.

I dati ufficiali e la media per puntata

A rivelare i numeri è stato il giornalista Ruben Trasatti, che su X (ex Twitter) ha riportato i dati ufficiali. La media per puntata è stata di 31.555 euro, un dato in linea con il budget indicato da Max Giusti nel podcast Tintoria, dove parlava di circa 30.000 euro a puntata.

Nonostante le regole del format non prevedano vincite certe, l’annata appena conclusa ha dimostrato che fortuna e strategia possono andare di pari passo, premiando spesso i concorrenti più audaci.

De Martino conquista il pubblico e la Rai

Grande protagonista della stagione è stato Stefano De Martino, che ha preso il posto di Amadeus portando un’energia nuova ma rispettosa dello spirito originale del gioco. La sua conduzione è stata definita “briosa, ironica e misurata”, tanto da ottenere l’approvazione dei vertici Rai, che lo hanno già confermato per la prossima edizione in partenza a settembre 2025.

Il programma ha saputo parlare anche a un pubblico più giovane, ampliando la sua base di ascoltatori senza perdere i fedelissimi.

Affari Tuoi resta un punto fermo del prime time Rai

Tornato in prima serata con un format rinnovato ma fedele alla tradizione, Affari Tuoi si conferma una colonna portante del palinsesto Rai. Le puntate, capaci di mescolare suspense, emozione e coinvolgimento, hanno saputo tenere incollati milioni di telespettatori ogni sera.

Le prospettive per il 2025/2026

Con l’ufficializzazione di Stefano De Martino anche per la prossima stagione, la Rai punta a consolidare e, se possibile, superare il successo dell’annata appena conclusa. La fiducia nei confronti del conduttore e la solidità del format fanno ben sperare per un’altra stagione da incorniciare.