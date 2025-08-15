Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Paolo Ruffini fa ritardare un volo Ryanair: il video dell’attore che si scusa con i passeggeri

DiGiuseppe D'Alto

Pubblicato: 15 Ago, 2025 - ore: 18:10 #Paolo Ruffini, #Ryanair, #Volo
Paolo Ruffini si è scusato con i compagni di viaggioPaolo Ruffini si è scusato con i compagni di viaggio

Ruffini arriva in ritardo e i passeggeri attendono

Un episodio curioso ha visto protagonista Paolo Ruffini, noto attore e presentatore, su un volo Ryanair qualche giorno fa. Il decollo ha subito qualche minuto di ritardo perché l’attore e conduttore televisivo è arrivato al gate poco prima dell’imbarco. Nessun privilegio, semplicemente un passeggero arrivato all’ultimo momento, ma la presenza dell’attore ha attirato l’attenzione degli altri viaggiatori.

Nel video postato su TikTok si vede Ruffini in piedi nelle prime file, rivolgersi ai passeggeri con aria costernata e chiedere scusa per l’inconveniente. I passeggeri, invece, si mostrano sereni e comprensivi, applaudendo e commentando con simpatia la scena.

Il video su TikTok e i commenti dei passeggeri

Il video, condiviso con la didascalia “Quando il tuo volo fa ritardo per aspettare Paolo Ruffini”, ha raccolto numerosi commenti positivi. Alcuni utenti hanno sottolineato la disponibilità e l’umiltà dell’attore, raccontando anche piccoli aneddoti personali:

  • “È successo che abbiamo fatto ritardo per aspettare anche non famosi. Può capitare a tutti. Ruffini è una brava persona e ha chiesto scusa.”
  • “Paolo è uno di noi, uno dei pochi rimasti umili, che viaggia col popolo e fa tanto per chi è meno fortunato.”

Ruffini, dal canto suo, ha ringraziato i passeggeri con un inchino, trasformando un piccolo inconveniente in un gesto simpatico e rispettoso.

Le regole di Ryanair sul ritardo dei passeggeri

Secondo le norme Ryanair, se un passeggero arriva in ritardo al gate di imbarco o dopo la chiusura dell’imbarco, non può salire a bordo. Tuttavia, è noto che in alcuni casi l’aereo può attendere qualche minuto, eventualmente recuperando il ritardo durante il volo.

La compagnia consiglia di arrivare:

  • Al banco check-in o accettazione bagagli almeno 2 ore prima del volo.
  • Al gate di imbarco almeno 30 minuti prima della partenza.

Nel caso di Ruffini, il ritardo è stato minimo e non ha compromesso la sicurezza del volo, diventando solo un episodio curioso per i passeggeri.

Il gesto apprezzato dai viaggiatori

Il comportamento di Ruffini ha conquistato chi era a bordo. Molti passeggeri hanno applaudito e urlato “grande Paolo”, apprezzando la sua disponibilità e il modo garbato in cui ha gestito la situazione. L’episodio, diventato virale sui social, mostra come anche un piccolo ritardo possa trasformarsi in un momento leggero e divertente se accompagnato da rispetto e simpatia.

Il volo e l’effetto social

Il video TikTok ha avuto un grande seguito, condiviso con il titolo: “Ryanair, volo parte in ritardo per aspettare Paolo Ruffini: lui si scusa prima del decollo”. La scena ha colpito per la spontaneità dell’attore e per la reazione positiva dei passeggeri, diventando rapidamente un contenuto virale e simpatico, lontano dalle classiche polemiche sugli aerei in ritardo.

@cinziaalf Quando il tuo volo fa ritardo per aspettare Paolo Ruffini 😂 #ryanair #paoloruffini #ritardo #volo #neiperte #crotone #follower ♬ suono originale – Cinzia Alfì

Di Giuseppe D'Alto

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Gossip e TV

Francesco Paolantoni mantiene la promessa e sfila in pelliccia sul lungomare di Napoli per lo scudetto (VIDEO)

Ago 15, 2025 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Alba Parietti, addio ad Adami e la verità sui filtri che fanno discutere

Ago 15, 2025 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Fabio Concato annuncia sui social: ‘Ho un tumore, ma affronto le cure con fiducia’

Ago 14, 2025 Rosalyn Bianca

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

Paolo Ruffini fa ritardare un volo Ryanair: il video dell’attore che si scusa con i passeggeri

Attualità

Tragedia a Valenzano: operaio 46enne muore cadendo mentre monta le luminarie di San Rocco

Gossip e TV

Francesco Paolantoni mantiene la promessa e sfila in pelliccia sul lungomare di Napoli per lo scudetto (VIDEO)

Gossip e TV

Alba Parietti, addio ad Adami e la verità sui filtri che fanno discutere

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.