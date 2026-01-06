Affari Tuoi, De Lucia cita Ruota della Fortuna e Samira Lui nella gag esilarante: la reazione di Stefano De Martino

Stefano De Martino e Vincenzo De Lucia

Affari Tuoi, una puntata speciale tra premi milionari e comicità

La puntata speciale di Affari Tuoi andata in onda il 6 gennaio 2026, dedicata all’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia, non è stata solo una serata di numeri fortunati e attesa per i super premi. A conquistare il pubblico è stata anche una lunga serie di momenti esilaranti, culminati in una gag irresistibile tra Stefano De Martino e Vincenzo De Lucia.

L’imitatore, ospite fisso delle serate-evento Rai, ha vestito ancora una volta i panni di una Maria De Filippi più che mai riconoscibile, trasformando lo studio in una parodia affettuosa – ma pungente – dei grandi programmi rivali del prime time.

“Chiudiamo il televoto”: parte la parodia di Maria De Filippi

Il siparietto è iniziato con De Lucia che, nei panni della regina di Canale 5, ha scandito con tono solenne:

“Chiudiamo ufficialmente il televoto, vediamo le carte, partiamo da un video…”

Una frase che ha immediatamente evocato l’universo di Amici, C’è Posta per Te e Uomini e Donne, strappando le prime risate del pubblico in studio.

Subito dopo, il riferimento al “programma rivale” è diventato esplicito con l’invito a “girare la ruota”, chiaro richiamo a La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti.

La risposta di De Martino: “Qui abbiamo i pacchi”

Stefano De Martino, impeccabile padrone di casa, non si è lasciato sorprendere e ha risposto con ironia secca:

“No, non giriamo la ruota. Qui abbiamo i pacchi”.

Una battuta semplice ma micidiale, che ha ribadito l’identità di Affari Tuoi e il suo linguaggio televisivo, trasformando il confronto tra format in una gag a ritmo serrato.

La “lettera” e la stoccata su Samira Lui, il conduttore la saluta

La parodia è proseguita quando De Lucia/De Filippi ha annunciato la presenza di una misteriosa busta:

“C’è una lettera, è la S di Samira”.

Il riferimento era a Samira Lui, volto noto del quiz di Gerry Scotti. De Martino, senza scomporsi, ha colto l’assist salutando la showgirl con eleganza, dimostrando ancora una volta il suo controllo della scena.

“Un gruppo Facebook con le tue ex”

Il momento più applaudito è arrivato poco dopo, quando l’imitatore ha affondato con una battuta al vetriolo:

“Volevo farti una sorpresa: un gruppo Facebook per ritrovarti con le tue ex, ma purtroppo più di 5.000 utenti non ci sta”.

Un riferimento diretto – e ironico – alla vita sentimentale del conduttore, accolto da risate fragorose in studio e destinato a diventare clip virale sui social.

Il gran finale: Ruota, Eredità e lapsus “proibiti”

Nel finale, la gag si è trasformata in una raffica di citazioni:

“Ops, ho detto Ruota… come Ruota della Fortuna. Per quest’anno seguite Lui… ops ho detto Lui come Samira. Non si può dire una cippa”.

Un crescendo comico che ha messo insieme Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna, L’Eredità e i confini – sempre più labili – tra Rai e Mediaset, giocando sul linguaggio televisivo e sui suoi tabù.