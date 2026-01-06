Lotteria Italia 2026, prima estrazione: scopri il biglietto vincente da 300mila euro e dove si fa festa

Il primo biglietto vincente estratto ad Auronzo di Cadore dal valore di 300mila euro

Il premio speciale di 300mila euro venduto ad Auronzo di Cadore

L’Epifania 2026 si apre all’insegna della fortuna e della festa con la puntata speciale di Affari Tuoi dedicata alla Lotteria Italia, trasmessa in diretta su Rai 1. In apertura, Stefano De Martino ha annunciato il premio speciale di 300mila euro, suscitando entusiasmo tra il pubblico in studio e tra gli spettatori da casa:

“C’è qualcuno che ancora non lo sa ma ha tra le mani un biglietto da 300mila euro”, ha dichiarato il conduttore, introducendo anche gli ospiti della serata.

Oltre al premio speciale, sono stati estratti 306 premi di seconda, terza e quarta categoria, mentre i cinque super premi (il primo da 5 milioni di euro) saranno comunicati durante la puntata, seguendo la tradizione consolidata della Lotteria Italia. Tutti i biglietti vincenti saranno successivamente pubblicati sul sito ufficiale della Lotteria Italia, consentendo a chiunque di verificare la propria vincita.

Il biglietto vincente e la festa in Veneto

Il fortunato vincitore del premio speciale di 300mila euro possiede il biglietto M291089, venduto a Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno. L’annuncio ha scatenato grande entusiasmo tra i cittadini e le attività commerciali della zona, mentre i canali ufficiali Rai e ADM hanno immediatamente confermato la vincita.

L’incremento delle vendite di quest’anno ha portato a un totale di 9.616.109 biglietti staccati, superando i numeri della precedente edizione. Il contributo del programma televisivo Affari Tuoi ha svolto un ruolo decisivo nel collegare il gioco tradizionale a milioni di famiglie italiane.

Il Comitato per l’estrazione e le operazioni ufficiali

L’estrazione della Lotteria Italia 2026 è avvenuta in seduta pubblica, sotto il controllo del Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita, composto da:

Alessandra Amato, presidente

Mario Lollobrigida

Teresa Rosaria De Luca

Elisabetta Poso

Carla Stroppa

Il Comitato ha garantito la regolarità delle operazioni, supervisionando sia il premio speciale di 300mila euro sia la distribuzione dei premi di categoria inferiore, nel pieno rispetto del regolamento consultabile sul sito www.adm.gov.it.

Premi giornalieri e novità della Lotteria Italia 2025–2026

Nel corso della trasmissione sono stati già comunicati e distribuiti premi giornalieri per un valore complessivo di 840.000 euro. Tra le novità di questa edizione, spicca l’introduzione del premio speciale da 300mila euro, estratto in anteprima rispetto alla puntata speciale dell’Epifania di Affari Tuoi.

Secondo quanto stabilito dal regolamento, i numeri e gli importi dei premi della Lotteria Italia vengono definiti preventivamente dal Comitato, mentre il primo premio da 5 milioni di euro e gli altri super premi sono annunciati in diretta.

Come verificare i biglietti vincenti

Tutti i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2026 saranno pubblicati sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, consentendo ai partecipanti di:

Controllare rapidamente il proprio numero di serie e di biglietto

Verificare eventuali premi di categoria inferiore

Assicurarsi che la vincita sia autentica, evitando truffe e falsi biglietti

L’attenzione degli spettatori è rivolta non solo ai super premi ma anche alla vasta gamma di premi di seconda, terza e quarta categoria, che contribuiscono a mantenere alto l’interesse del pubblico.

Attesa per la diretta e il gran finale

Il culmine della serata avverrà con l’estrazione dei biglietti di prima categoria, durante la trasmissione Affari Tuoi – Speciale Epifania, condotta da Stefano De Martino. Come da tradizione, la diretta televisiva e la spettacolarizzazione della Lotteria Italia confermano il legame tra il gioco tradizionale e l’intrattenimento Rai, consolidando la popolarità di un appuntamento che coinvolge milioni di italiani ogni anno.

L’edizione 2026 segna quindi un nuovo record di biglietti venduti e premia ancora una volta la fortuna, con la regione Veneto già in festa grazie al fortunato possessore del biglietto M291089.