Affari tuoi, saltano tre appuntamenti con il game show: fan in rivolta, cosa è successo

Fan di Affari tuoi in subbuglio dopo la variazione dei palinsesti che prevede la cancellazione di tre puntate del game show che sarà condotto fino al termine dell’attuale stagione da Amadeus che dalla prossima stagione traslocherà sul Nove.

Affari tuoi, saltano le puntata del 2, 3 e 9 maggio per Europa League e David di Donatello

L’attesa appuntamento con il preserale da record non andrà in onda il 2 e il 3 maggio. Stop previsto anche per giovedì 9 maggio con i telespettatori di Rai 1 che hanno manifestato il proprio dissenso sui social. In tanti hanno chiesto i motivi della decisione della tv di Stato.

In ogni caso nessun arcano particolare. Affari tuoi non andrà in onda il 2 e il 9 maggio per dar spazio agli impegni delle squadre italiane (Roma e Atalanta) in Europa League mentre per il 3 maggio è prevista la diretta dei David di Donatello 2024 dalle 20:35. Sabato 4 maggio tornerà Amadeus con il game show che in questa stagione ha macinato numeri di eccezionali. Dalla prossima stagione la conduzione del programma televisivo sarà affidata a Stefano De Martino.