Affari tuoi, Thanat Pagliani risponde agli hater: ‘Conta la bellezza interiore’

Stefano De Martino e Thanat

Thanat Pagliani è ormai un volto familiare del programma serale Affari tuoi. Da presenza fissa tra il pubblico, si è conquistato un ruolo unico come “analista del Dottore” ed esperto di pronostici. Ogni sera, il conduttore Stefano De Martino si affida a lui e al collega Pierluigi Lupo per consigliare i concorrenti, cercando di intuire il contenuto dei pacchi. Tuttavia, la visibilità televisiva ha anche il suo rovescio della medaglia, come dimostrano gli spiacevoli episodi che hanno coinvolto Pagliani.

Lo sfogo dell’analista di Affari tuoi sui social: ‘Mi danno del ces.o, ma non mi curo di loro’

Di recente, Thanat ha deciso di affidare ai social il suo sfogo contro gli insulti ricevuti. In particolare, alcuni utenti si sono lasciati andare a commenti offensivi sul suo aspetto fisico, scaturiti dopo uno scherzoso corteggiamento a una delle pacchiste. Sul social X, l’analista ha risposto con fermezza e ironia:

“Ho letto commenti che mi davano del ces*o. All’inizio fanno male, ma poi ti ricordi cosa diceva il sommo poeta: ‘Non ti curar di loro, ma guarda e passa’. Ciò che conta alla fine è la bellezza interiore. Possiamo solo cercare di essere una versione migliore di noi stessi”*.

Le parole di Pagliani hanno raccolto un’ondata di solidarietà da parte del pubblico di Affari tuoi. Numerosi spettatori si sono fatti sentire, invitandolo a ignorare le cattiverie gratuite e a non lasciarsi scoraggiare. Anche Stefano De Martino ha saputo valorizzare il lato comico del personaggio di Pagliani, sottolineando il suo contributo unico al programma.

Thanat Pagliani, che siparietti con Stefano De Martino

Non solo per le lettere di corteggiamento rivolte all’ex pacchista Valentina, ma anche per il suo simpatico ingresso serale, in cui ogni volta porta un piatto tipico della regione di provenienza del concorrente, accompagnato da un’espressione del dialetto locale. Thanat Pagliani continua così a essere una figura amata dal pubblico di Affari tuoi, dimostrando che autenticità e autoironia sono le migliori risposte agli attacchi gratuiti.