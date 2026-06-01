Al Bano si schiera con De Gregori: ‘Non accetto imposizioni’, poi lancia la proposta sull’Ucraina

Al Bano

Il cantante interviene sul dibattito che coinvolge gli artisti e le prese di posizione sui grandi temi internazionali

Al Bano rompe il silenzio e interviene su uno dei temi che negli ultimi giorni ha acceso il dibattito nel mondo della musica italiana: il ruolo degli artisti nelle questioni politiche e internazionali. Ospite della trasmissione Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, il cantante pugliese ha condiviso apertamente le recenti dichiarazioni di Francesco De Gregori, che aveva spiegato di provare disagio quando gli artisti si schierano pubblicamente su temi geopolitici.

Una posizione che Al Bano ha fatto sua senza esitazioni, difendendo la libertà individuale di ogni artista di scegliere se intervenire o meno nel dibattito pubblico.

Le sue parole arrivano in un momento in cui sempre più personaggi dello spettacolo vengono chiamati a esprimersi su conflitti, crisi internazionali e questioni politiche.

“Bisogna fare ciò che si sente, non quello che viene imposto”

Durante l’intervista, Al Bano ha spiegato di condividere completamente il pensiero espresso da De Gregori.

Secondo il cantante, nessun artista dovrebbe sentirsi obbligato a prendere posizione pubblicamente se non lo ritiene opportuno.

“Sono d’accordissimo con Francesco De Gregori”, ha affermato, sottolineando come ciascuno debba sentirsi libero di esprimersi secondo la propria sensibilità.

Il concetto centrale del suo ragionamento è quello della libertà personale. Per Al Bano, infatti, non esistono obblighi morali o professionali che impongano a un cantante di commentare temi internazionali o conflitti in corso.

Una riflessione che si inserisce nel dibattito sempre più frequente sul rapporto tra arte, impegno civile e comunicazione pubblica.

La proposta sull’Ucraina e l’Unione Europea

Nel corso della trasmissione, Albano Carrisi ha affrontato anche un altro argomento particolarmente delicato: il possibile ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea.

Anche in questo caso il cantante ha scelto una posizione legata al coinvolgimento diretto dei cittadini.

Secondo Carrisi, su una questione così importante dovrebbe essere la popolazione a esprimersi attraverso una consultazione popolare.

L’artista ha infatti proposto l’idea di un referendum, sostenendo che decisioni di questa portata meritino il coinvolgimento diretto delle persone.

Una dichiarazione destinata probabilmente a generare discussioni, soprattutto considerando il forte dibattito politico che accompagna il tema dell’allargamento dell’Unione Europea.

La frecciata sul concerto per gli 80 anni della Repubblica

Non è mancato nemmeno un passaggio più leggero ma destinato comunque a far parlare.

Interrogato sulla sua eventuale partecipazione al concerto organizzato per celebrare gli 80 anni della Repubblica Italiana, Al Bano ha spiegato che non sarà presente all’evento.

La risposta del cantante è stata accompagnata da una battuta che non è passata inosservata.

Ha infatti osservato che sarebbe stata una buona idea invitarlo, aggiungendo con ironia che probabilmente gli organizzatori si sono semplicemente dimenticati di lui.

Una frase pronunciata sorridendo ma che inevitabilmente ha attirato l’attenzione dei suoi fan e degli appassionati di spettacolo.

Perché le parole di Al Bano fanno discutere

L’intervento del cantante arriva in una fase in cui il ruolo pubblico degli artisti è sempre più sotto osservazione.

Da una parte c’è chi ritiene che personaggi molto popolari abbiano una responsabilità nel prendere posizione sui grandi temi contemporanei. Dall’altra c’è chi, come De Gregori e Al Bano, rivendica il diritto di esprimersi soltanto quando lo ritiene opportuno.

Le parole dell’artista pugliese riaprono quindi una discussione che va oltre il mondo della musica e tocca il rapporto tra notorietà, libertà individuale e responsabilità pubblica.

Un dibattito destinato a proseguire, soprattutto in un periodo storico in cui agli artisti viene sempre più spesso chiesto di trasformarsi anche in commentatori dell’attualità.