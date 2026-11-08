Al Bano, il messaggio alle figlie dopo la rottura: «Ho già perdonato», l’annuncio sul matrimonio con Loredana Lecciso

Al Bano

A Verissimo il cantante affronta il rapporto con la famiglia senza fare nomi: «Non hanno vissuto una bella gioventù, le capisco»

Due questioni personali, un unico filo conduttore: la famiglia. Al Bano torna a parlare del rapporto con le figlie e del futuro con Loredana Lecciso, scegliendo il salotto di Verissimo per affrontare argomenti rimasti a lungo al centro del gossip. Ospite di Silvia Toffanin nella puntata di domenica 8 novembre, il cantante non ha pronunciato i nomi di Romina e Cristel, ma le sue parole sono arrivate dopo le dichiarazioni rilasciate proprio dalle due sorelle nella precedente intervista al programma.

Circa un mese fa, infatti, Cristel Carrisi aveva raccontato di aver interrotto ogni canale di comunicazione con il padre, mentre Romina aveva parlato delle difficoltà che possono segnare rapporti familiari complessi. Questa volta è stato Al Bano a offrire la propria versione, riconoscendo di non essere stato necessariamente un padre senza difetti e lasciando aperta la porta a un possibile riavvicinamento.

Il rapporto con le figlie e il perdono: «Non hanno avuto una bella gioventù»

Toffanin ha introdotto il discorso con una considerazione sul valore che il cantante ha sempre attribuito alla famiglia: «C’è un non detto tra noi… So quanto tieni alla famiglia». La risposta di Al Bano ha lasciato emergere tutta la delicatezza della situazione.

«Quando nasci in una famiglia e ti insegnano il valore della famiglia, quel seme non te lo distrugge nessuno. Quando qualcosa si rompe, devi imparare a sopportarlo», ha detto. E alla domanda su che tipo di padre sia stato, ha risposto senza cercare scorciatoie: «Io che padre sono? La domanda va fatta ai miei figli».

Il cantante ha ammesso la possibilità di aver commesso degli errori, spiegando di essere disposto a riconoscerli quando ne condivide la natura. «Se quel difetto lo condivido lo cancello, se invece non lo condivido mi metto a discutere. Sono stonature che possono succedere», ha osservato.

Il passaggio più significativo è arrivato quando ha parlato direttamente delle figlie, pur senza citarle: «Ho ascoltato qualcosa che non condividevo. Ma non hanno vissuto una bella gioventù, le capisco». Poi il paragone con la propria esperienza: «Io mi rivolsi contro Dio, loro si stanno rivolgendo contro un padre».

La conclusione è stata affidata al tema del perdono, sul quale Al Bano ha mostrato di non voler arretrare: «Ma un padre ha il dovere e il piacere di perdonare, so cosa significa perdono. Io ho già perdonato, ma da padre non da prepotente». Parole che sembrano rivolte proprio alle figlie e che lasciano intravedere la volontà di non considerare definitivamente compromesso il legame familiare.

La fede, il dolore per Ylenia e la fine del matrimonio con Romina

Nel corso dell’intervista il cantante ha ripercorso anche il ruolo della fede nei momenti più dolorosi della sua vita. Tra le prove che lo hanno segnato ha ricordato la scomparsa della figlia Ylenia e la conclusione del matrimonio con Romina Power.

Al Bano ha raccontato di essersi interrogato a lungo sul motivo per cui Dio gli avesse riservato sofferenze tanto grandi. Con il tempo, però, ha maturato una diversa consapevolezza, arrivando a interpretare quegli eventi attraverso una prospettiva più ampia, legata a un disegno che inizialmente non riusciva a comprendere.

Un passaggio che ha accompagnato il discorso sulla famiglia e sulla possibilità di superare anche le fratture più profonde.

Le nozze con Loredana Lecciso: «Questo matrimonio s’ha da fare»

Da un rapporto familiare segnato dalle difficoltà a una storia sentimentale che continua ad alimentare curiosità. Con Loredana Lecciso, Al Bano è legato da oltre 25 anni e più volte si è parlato di un possibile matrimonio, senza che alle indiscrezioni seguisse una data concreta.

A Verissimo, però, il cantante è tornato sull’argomento con una battuta destinata a riaccendere l’attenzione. «S’ha da fare, vedremo quando», ha assicurato, richiamando anche con ironia la celebre espressione manzoniana «Questo matrimonio s’ha da fare».

Nessuna data, dunque, ma una conferma sulla volontà di celebrare le nozze. Dopo tanti rinvii e indiscrezioni, Al Bano lascia intendere che il matrimonio con Loredana non è un capitolo archiviato. E mentre resta aperta la questione del rapporto con le figlie, il cantante rilancia anche sul futuro della propria storia d’amore.