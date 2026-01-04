Notizie Audaci

Malore improvviso per Loredana Lecciso: sviene in stazione, poi l’intervista con Al Bano a Domenica In

Pubblicato: 4 Gen, 2026 - ore: 23:49
Loredana Lecciso soccorsa in stazione dopo la caduta

Il malore improvviso alla Stazione Centrale di Milano

Attimi di paura per Loredana Lecciso, colta da un improvviso malore alla Stazione Centrale di Milano, poche ore prima di raggiungere Roma per partecipare come ospite a Domenica In. La 53enne è caduta a terra in seguito a un mancamento mentre si trovava in partenza per la capitale, suscitando preoccupazione tra i presenti.

A raccontare quanto accaduto è stata la stessa Lecciso, intervenendo in diretta nello studio di Mara Venier, dove è apparsa serena e sorridente nonostante lo spavento vissuto poche ore prima. Un episodio che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze gravi ma che ha riportato l’attenzione sulla fragilità anche dei personaggi pubblici, spesso percepiti come inattaccabili.

I soccorsi immediati e il ringraziamento alle forze dell’ordine

Dopo la caduta, Loredana Lecciso è stata prontamente soccorsa dagli agenti presenti in stazione, che sono intervenuti con rapidità ed efficacia. Un aspetto su cui la stessa protagonista ha voluto insistere, sottolineando il lato umano dell’episodio.

«Quando succedono cose brutte siamo sempre pronti a puntare il dito – ha raccontato a Mara Venier – invece io sono stata colpita positivamente dal tempismo delle forze dell’ordine e dall’umanità che ho trovato».

Parole ribadite anche sui social, dove la Lecciso ha condiviso una foto insieme ai suoi soccorritori: «Siamo sempre pronti a lamentarci, ma è giusto fermarsi a ringraziare quando le cose funzionano. Alla Stazione Centrale di Milano ho trovato persone pronte ad aiutarmi».

Il racconto a Domenica In e l’ipotesi del calo di zuccheri

Durante la trasmissione, Mara Venier non ha nascosto la preoccupazione e, con la consueta confidenza, ha scherzato chiedendo: «Ma sei incinta?». Una possibilità subito esclusa dalla diretta interessata e da Al Bano, presente in studio.

La coppia ha chiarito che il malore potrebbe essere stato causato da un calo di zuccheri, ipotesi compatibile con il rapido recupero. «Mi sono ripresa», ha assicurato Lecciso, rassicurando pubblico e fan.

Una presenza televisiva sempre più rara

Il mancamento ha fatto da sfondo a una riflessione più ampia sul rapporto di Loredana Lecciso con la televisione. Mara Venier ha fatto notare come l’ex showgirl compaia ormai molto meno sul piccolo schermo rispetto al passato, quando era una presenza fissa nei salotti televisivi.

Una scelta consapevole, spiegata dalla diretta interessata: «In questa fase sento di non amare alcun tipo di esposizione, non solo televisiva. Voglio ritagliarmi uno spazio per i miei affetti più autentici».

Negli ultimi anni, infatti, Lecciso ha rifiutato proposte per reality show come il Grande Fratello Vip, limitando le sue apparizioni a interventi selezionati, come quelli a La Vita in Diretta con Alberto Matano.

Il legame con Al Bano e una storia che resiste al tempo

Una decisione condivisa da Al Bano Carrisi, legato a Loredana Lecciso da oltre venticinque anni, tra alti e bassi. Il cantante ha ricordato come anche i nonni di lei avessero trent’anni di differenza, gli stessi che separano lui dalla compagna.

«È quello che ci tiene insieme», ha detto Al Bano, sottolineando la solidità di un rapporto che ha superato critiche e malelingue, dando vita a una famiglia con due figli ormai grandi, Jasmine e Bido.

La Stories di Loredana Lecciso per ringraziare chi è intervenuto in suo soccorso
La Stories di Loredana Lecciso per ringraziare chi è intervenuto in suo soccorso

Tra Sanremo, retroscena e una nuova fase di vita

Nel corso della puntata, Al Bano ha accennato anche al suo rapporto con il Festival di Sanremo, dal quale è assente da tempo. «Quest’anno non ho presentato nessuna canzone, ma non dico la verità perché sono un galantuomo», ha dichiarato con tono allusivo.

Per Loredana Lecciso, invece, il malore di Milano sembra aver rafforzato una convinzione già maturata: rallentare, proteggere la propria intimità e vivere lontano dal rumore costante dei riflettori.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

