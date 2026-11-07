Ravagnani svela cosa è successo in camerino prima dell’intervista con Diaco: «Sono rimasto turbato», Milly Carlucci al vetriolo

Ravagnani e Diacò a BellaMà

L’ex sacerdote racconta in diretta la settimana difficile dopo il caso BellaMà: «Ho rifiutato alcuni programmi».

Un’ovazione, poi il racconto di una settimana particolarmente complicata e una presa di posizione che non è passata inosservata. La puntata di Ballando con le Stelle del 7 novembre ha riportato al centro dell’attenzione il caso dell’intervista di Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani a BellaMà, andata in onda il 3 novembre. A raccontare nuovi particolari è stato lo stesso concorrente, che durante la diretta ha svelato di essere arrivato all’appuntamento televisivo con uno stato d’animo già condizionato da quanto accaduto in camerino.

Prima della sua esibizione, il pubblico ha accolto l’ex sacerdote con un lungo applauso. Un momento nel quale Ravagnani ha potuto spiegare come ha vissuto gli ultimi giorni, senza nascondere il turbamento provocato dalla vicenda. «È stata una settimana intensa. All’inizio stavo bene e pensavo di riuscire a gestire l’imprevisto. Poi ho avuto anche un po’ di turbamento», ha raccontato.

La rivelazione di Ravagnani: «Parole successe in camerino»

Il passaggio più significativo è arrivato quando il concorrente ha parlato di ciò che era avvenuto prima dell’intervista a BellaMà. Ravagnani ha spiegato che il suo disagio non era nato soltanto durante o dopo il confronto televisivo con Diaco, ma che era già turbato prima di andare in diretta.

«Sono stato invitato anche in alcuni programmi noti ma ho preferito non andare perché non mi sentivo a mio agio. Prima di andare in diretta partivo già turbato per alcune cose o meglio parole che erano successe in camerino», ha rivelato. Un riferimento a quanto accaduto nel backstage prima dell’intervista del 3 novembre, che aggiunge un elemento al racconto della settimana e chiarisce lo stato d’animo con cui Ravagnani si era presentato davanti alle telecamere.

Nel presentare la propria performance, il concorrente aveva già affrontato il tema della riservatezza personale, sottolineando un principio per lui importante: «Non è che perché sei un personaggio pubblico devi parlare della tua vita intima». Ha poi raccontato un passaggio della propria esperienza personale, soffermandosi sul momento in cui aveva cominciato a immaginare un percorso diverso rispetto a quello del sacerdozio.

Milly Carlucci: «Ci siamo stretti attorno ad Alberto»

A prendere posizione in modo esplicito è stata anche Milly Carlucci, che ha scelto parole molto nette per descrivere la reazione della squadra di Ballando con le Stelle alla vicenda. La conduttrice ha parlato della solidarietà dimostrata nei confronti di Ravagnani, spiegando che il sostegno del gruppo era arrivato lontano dalle telecamere.

«Quando un membro della famiglia viene aggredito è come aggredire l’intera famiglia e questo è quello che noi abbiamo provato questa settimana. Questo è stato il motivo per cui tutti noi ci siamo stretti attorno ad Alberto ma non pubblicamente. L’abbiamo fatto con grande solidarietà e rispetto per la grande persona che è», ha dichiarato.

Un intervento che ha rappresentato uno dei momenti più significativi della serata e che ha manifestato pubblicamente la vicinanza della conduttrice al concorrente dopo le polemiche legate a BellaMà. Carlucci ha poi ribadito la linea che, a suo giudizio, deve continuare a caratterizzare il programma: «Noi continuiamo per questa strada, sempre nel segno del rispetto, dell’educazione, dell’accoglienza e dell’affetto».

Zazzaroni punge Diaco, Barbara d’Urso si complimenta con Ravagnani

Nel dibattito è intervenuto anche Ivan Zazzaroni, che ha indirizzato una stoccata a Diaco con un riferimento all’orientamento sessuale. «Ero in Italia, ma mi sembrava di essere in Arabia Saudita. Parlare nel 2026 di orientamento sessuale è un non tema», ha commentato.

Diverso il registro scelto da Barbara d’Urso, che si è concentrata soprattutto sulla prova in pista e sulla gestione della situazione da parte del concorrente. «Mi complimento per il sangue freddo che hai avuto», gli ha detto, preferendo poi riportare l’attenzione sulla performance.

La serata di Ballando con le stelle ha così aggiunto nuovi tasselli alla vicenda nata dopo l’intervista di BellaMà: il racconto di Ravagnani sulle parole ascoltate in camerino prima della diretta, la solidarietà espressa da Milly Carlucci e il commento di Zazzaroni rivolto a Diaco. Una presa di posizione collettiva che ha trasformato la puntata del 7 novembre in un nuovo capitolo della polemica.