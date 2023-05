Al Bano stuzzica Romina Power sul palco dell’Arena di Verona, la replica stizzita: ‘Non eri tanto solo’

Il siparietto con Romina Power in stile Sandra e Raimondo non è stato privo di stoccate taglienti. L’evento 4 volte 20 di martedì 23 marzo (in onda su Canale 5), in occasione degli 80 anni di Al Bano, è stato caratterizzato da un crescendo di emozioni.

Al Bano festeggia il compleanno con l’evento 4 volte 20 all’Arena di Verona, sorprese ed emozioni

Dal duetto con Morandi alla telefonata di Adriano Celentano al brano che Renato Zero ha realizzato per il compleanno dell’artista con la gran chiusura con i figli con l’unica nota stonata dell’assenza di Loredana Lecciso.

Albano Carrisi e Romina Power hanno infiammato il pubblico dell’Arena di Verona non solo per la performance canore con i successi del loro fortunato connubio artistico. Già al momento di entrare in scena l’artista americana. “Passavo di qua, ho sentito il trambusto e ho pensato, tu queste feste che fai ogni 10 anni per festeggiare il tuo compleanno, forse è meglio che ora cominci a farle ogni 5 anni, ogni 2. Non si sa mai”.

Pronta la replica del cantante: “Pensa ai tuoi che mi occupo dei miei”. I due hanno continuato a punzecchiarsi. “La cosa bella di lei è il rancore. Ora che siamo in un confessionale mi spieghi perché te ne sei andata?“. Pungente la risposta di Romina Power: “Fatti due domande e datti due risposte”.

Il siparietto con Romina Power: ‘Ti ho aspettato per 16 anni’, la replica: ‘Mi sembra che non eri tanto solo’

Al Bano ha insistito ricordando che è tornata in America per 16 anni. “La domanda la faccio a te. Ti ho aspettato pensando forse cambierà, forse no”. A questo punto l’americana ha piazzato una stoccata al vetriolo con riferimento a Loredana Lecciso. “Mi sembra che non eri tanto solo ad aspettare“. Il botta e risposta è proseguito con l’artista pugliese che ha fatto un commento sulla voce di Romina Power che ha ribattuto che il suo non le sembrava un complimento.

“Hai una faccia che diventi la Callas senza cantare. Tu i miei complimenti non li capisci” – ha chiosato Carrisi che durante l’esibizione ha ballato con l’ex e le ha regalato un mazzo di fiori prima che lasciasse il palco. “Per sempre ti sceglierei” – ha affermato Al Bano con Romina che ha prontamente ribattuto. “Lo dice soltanto qua”.