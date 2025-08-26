Uomini e Donne, prime registrazioni: torna Giuseppe con un annuncio, rumors su Ida Platano e nuovi tronisti

Giuseppe Molonia di Uomini e Donne

Uomini e Donne anticipazioni 26 agosto: Gemma e Tina ripartono con il botto

Martedì 26 agosto 2025 sono iniziate ufficialmente le registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne, lo storico dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La messa in onda è prevista da lunedì 22 settembre, ma già dalle prime puntate non sono mancati colpi di scena, ritorni inaspettati e nuove presentazioni che hanno acceso l’interesse dei fan.

Le anticipazioni – riportate dal blogger ed esperto di televisione Lorenzo Pugnaloni – tracciano un quadro frizzante: dal confronto infinito tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, fino alla presentazione dei nuovi tronisti e alla possibile sorpresa legata a Ida Platano.

Cosa è successo nella prima registrazione del trono over?

La nuova stagione si è aperta come da tradizione con il parterre Over. Confermati: Gemma Galgani, Sabrina Zago, Cinzia Paolini, Gloria Nicoletti (tornata senza Guido Ricci), Agnese De Pasquale e Alessio Pili Stella. Assente Margherita Aiello mentre è annunciato il ritorno di Claudia D’Agostino per un confronto con Giorgio Edipio.

La scena iniziale ha visto ancora una volta protagonista Gemma Galgani. La dama torinese ha discusso con Tina Cipollari, che non ha perso occasione per ironizzare sul lavoro estivo di Gemma come cameriera in un bar. Da lì è nato il consueto siparietto tra le due, con battute, frecciate e risate in studio.

Gemma e l’avance di Arcangelo: cosa è accaduto?

La Galgani è stata poi coinvolta in un confronto con Marina e Arcangelo, vecchie conoscenze della scorsa edizione. Il cavaliere, infatti, durante l’estate aveva dichiarato che gli sarebbe piaciuto prendere un caffè con Gemma. Lei, però, ha chiarito: “Se si fosse trattato di una ripresa di conoscenza, bene. Ma un caffè così, su due piedi, anche no”.

Ospiti speciali e coppie in crisi: chi è tornato in studio?

La registrazione ha visto anche la presenza di Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone, che hanno raccontato la loro vita da genitori dopo l’uscita dal programma.

Non sono mancate le sorprese: in studio sono arrivati anche Giuseppe Molonia e Rosanna Siino. I due si sono lasciati pochi mesi dopo aver lasciato insieme la trasmissione. Molonia, però, ha annunciato di avere già una nuova fidanzata, mentre Rosanna è rimasta nel parterre.

Ritorni e colpi di scena: Ida Platano di nuovo in studio?

Un altro momento attesissimo riguarda Ida Platano. La dama bresciana, infatti, è stata avvistata a Roma proprio nei giorni delle registrazioni. Secondo Pugnaloni, è molto probabile un suo ritorno nel parterre Over, alimentando subito l’interesse dei fan.

Sempre sul fronte dei ritorni, hanno fatto capolino anche Diego Fazio (reduce da Temptation Island) e l’ex tronista Federico Mastrostefano.

I nuovi tronisti 2025/2026: presentati Flavio e Cristiana, sorpresa in arrivo

Spazio poi alla presentazione dei nuovi volti del trono classico. Confermato Flavio Ubirti, già anticipato in precedenza, accanto a lui siede una new entry assoluta: Cristiana Anania.

Cristiana è nata nel 2003 a Palermo, ha 22 anni ed è già conosciuta come speaker radiofonica in una radio locale. Si definisce solare, logorroica ed energica, ma non nasconde una parte più intima e fragile, legata al vissuto familiare. È figlia di genitori separati e cresciuta con un forte legame con i nonni.

“Sono un vulcano di energia, ma esperienze difficili mi hanno fatto crescere prima del tempo. Ora voglio vivere l’amore come si deve”, ha raccontato nella clip di presentazione. Non si esclude l’avvento di un terzo tronista che potrebbe provenire da Temptation Island e presentato nel corso dello speciale sul reality sui sentimenti durante il quale potrebbe arrivare la proposta a sorpresa di Maria De Filippi.

Quando va in onda Uomini e Donne 2025

Le nuove puntate di Uomini e Donne andranno in onda da lunedì 22 settembre 2025 su Canale 5, con la consueta programmazione pomeridiana. Intanto, le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni confermano che sarà una stagione ricca di ritorni clamorosi e colpi di scena.