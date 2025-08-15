Alba Parietti, addio ad Adami e la verità sui filtri che fanno discutere

Alba Parietti

La fine di un amore maturo

Dopo una relazione intensa e appassionata, Alba Parietti annuncia al Corriere della Sera con serenità la conclusione del legame con Fabio Adami, manager delle Poste. “Era arrivato il momento di prendere strade diverse”, afferma, spiegando come la differenza di carattere e visione della vita abbia reso difficile la convivenza emotiva.

Nonostante la rottura, l’attrice parla con stima dell’ex compagno: “È stata una grandissima passione. Lui è un padre straordinario, un figlio esemplare e un grandissimo lavoratore”. L’incontro con Adami, definito “una specie di miracolo”, è arrivato dopo la perdita dei genitori e rappresenta una parte importante della sua vita, senza nulla da rimpiangere.

Consapevolezza e indipendenza

La vacanza a Ibiza segna un momento di introspezione per Alba Parietti. “Ho capito quanto posso essere forte. Riprendere in mano la mia vita alla mia età mi spaventava”, confessa, aggiungendo che oggi affronta ogni giorno come un regalo. La sua filosofia è chiara: vivere appieno il presente e non sprecare tempo con ciò che non la arricchisce.

Questa nuova fase porta con sé una sicurezza maturata negli anni: una volontà di libertà e di scelte autonome, senza paura di invecchiare da sola. Alba rivendica il diritto di vivere con dignità e serenità, mantenendo la propria identità e autenticità.

Gli amori passati e le lezioni di vita

L’attrice ripercorre le relazioni più importanti della sua vita, da Franco Oppini, padre di suo figlio Francesco, a Stefano Bonaga, Christopher Lambert, Fabio Adami e Giuseppe Lanza di Scalea, definito “l’uomo più importante dopo i miei genitori”.

Riconosce di avere una personalità forte e ingombrante, che richiede partner equilibrati e non competitivi. Non nasconde che tutte le relazioni significative le abbia chiuse lei stessa.

Social e autenticità: tra filtri e verità

Parietti parla con chiarezza dei social e dell’uso dei filtri nei video: “É vero, uso i filtri quando faccio i video. Che fastidio possono dare? Mi disturba, invece, quando alcuni postano immagini contraffatte che amplificano, per esempio, le mie labbra rifatte”.

Sottolinea di aver sempre conquistato tutto da sola e di non aver mai avuto fidanzati potenti. Difende la possibilità di esprimere opinioni con garbo anche quando scatenano polemiche, come nel caso dell’affaire Bova-Rocío.

Progetti e desideri per il futuro

Tra i desideri più intimi c’è quello di diventare nonna e di vedere il figlio Francesco Oppini costruire una famiglia. Non esclude la possibilità di innamorarsi ancora: “Non si è mai così felici come quando si è innamorati”.

Il motto che guida questa fase della sua vita è tratto da La Grande Bellezza: “Non posso più perdere tempo a fare cose che non mi va di fare”. Sotto il cielo di Ibiza, Parietti si mostra determinata a vivere liberamente, con energia e gratitudine per il percorso compiuto.