Annabella Martinelli è scomparsa il 6 gennaio

Ultime notizie sulle ricerche

Proseguono senza sosta le ricerche di Annabella Martinelli, la studentessa padovana di 22 anni scomparsa lo scorso 6 gennaio. La giovane, iscritta alla facoltà di Giurisprudenza all’Università di Bologna, era uscita di casa alle 20 a bordo della sua bicicletta. Quest’ultima è stata ritrovata chiusa con il lucchetto nei pressi di Villa di Teolo, lungo una strada bianca che si ricollega alla statale, confermando che la ragazza potrebbe aver percorso quella direzione.

Secondo le ultime informazioni raccolte dalle celle telefoniche, il suo cellulare è rimasto attivo fino al 7 gennaio, data a partire dalla quale risulta irraggiungibile. L’assenza di segnali ha reso ancora più urgente la ricerca, concentrata in particolare nella zona tra Passo delle Fiorine, Monte della Madonna e Monte Altore.

Avvistamenti e perlustrazioni sul territorio

La Prefettura, in coordinamento con Vigili del Fuoco, Carabinieri, Soccorso Alpino di Padova e Protezione Civile, ha intensificato le perlustrazioni dei sentieri dei Colli Euganei. Squadre cinofile di superficie e molecolari, droni e l’elicottero del reparto volo dei Vigili del Fuoco di Venezia stanno scandagliando le aree più impervie.

L’ultimo avvistamento della giovane risalirebbe sempre al 7 gennaio nei pressi di Passo delle Fiorine, mentre la bicicletta ritrovata a Teolo ha fatto concentrare le ricerche proprio in quella porzione del territorio. Gli operatori stanno battendo palmo a palmo la zona, ampliando le perlustrazioni anche ai sentieri secondari, senza tuttavia riscontrare tracce dirette della giovane.

Le ipotesi e il ruolo dei social

Al momento prevale la prudenza: non si esclude alcuna ipotesi, compreso un eventuale allontanamento volontario. Familiari e amici, attraverso un appello condiviso ampiamente sui social, invitano chiunque abbia notizie a contattare le autorità.

Secondo alcuni, Annabella potrebbe essersi spostata verso Bologna o nelle aree limitrofe, viste le sue frequenze universitarie. La giovane è descritta come alta, magra e atletica, con capelli a caschetto biondi e punte fucsia, anche se non si esclude che possa aver cambiato look in questi giorni.

Strumenti e strategie di ricerca

Le operazioni di ricerca stanno coinvolgendo tecnologie avanzate: oltre alle unità cinofile e ai droni, i Vigili del Fuoco hanno impiegato specialisti in topografia applicata al soccorso per mappare con precisione i percorsi e le zone impervie. La collaborazione tra forze dell’ordine, volontari e Protezione Civile è costante, con turni che coprono l’intero arco della giornata.

La speranza dei familiari e della comunità

La comunità dei Colli Euganei e i residenti locali continuano a fornire supporto alle autorità, segnalando eventuali avvistamenti o comportamenti sospetti. La famiglia di Annabella mantiene alta l’attenzione e invita alla collaborazione, sperando in un esito positivo che possa finalmente riportare la giovane a casa.

La situazione resta in evoluzione: ogni nuova traccia, ogni segnale di telefonia cellulare, viene immediatamente verificato dagli operatori sul campo. La priorità è ritrovare Annabella in sicurezza.