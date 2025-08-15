Francesco Paolantoni mantiene la promessa e sfila in pelliccia sul lungomare di Napoli per lo scudetto (VIDEO)

Francesco Paolantoni ha mantenuto la promessa fatta a Che tempo che fa

Il bis dopo la sfilata “nuda” del 2023

Ferragosto a Napoli si è colorato di ironia e spettacolo grazie a Francesco Paolantoni. L’attore napoletano ha onorato la promessa fatta durante una puntata di Che tempo che fa, sfilando sul Lungomare della città indossando una pelliccia per celebrare il quarto scudetto del Napoli. Un gesto simbolico, ma molto più “coperto” rispetto a quello del 2023, quando Paolantoni aveva sfilato completamente nudo, con un solo pentolone di pasta e fagioli a coprirgli le parti intime.

La scelta della pelliccia, questa volta, ha aggiunto un tocco di eleganza ironica alla tradizione del comico, mantenendo fede alla promessa fatta in diretta televisiva. Paolantoni, ospite fisso del tavolo di Fabio Fazio, aveva scherzato sull’impegno: “Ma perché uno fa queste promesse? Però una volta che si promette, si fa. Bisogna mantenerle”.

Una scelta tra divertimento e fedeltà alla parola data

Inizialmente, l’attore aveva pensato di esibirsi nella zona del Vomero, a via Scarlatti, più residenziale, ma alla fine ha deciso di tornare sul “luogo del delitto” delle sue performance passate: via Caracciolo, cuore turistico della città, con il mare di fronte. Qui, alle 13 di Ferragosto, Paolantoni ha sfilato tra lo stupore dei passanti e l’entusiasmo dei fan, alcuni dei quali lo hanno atteso in piazza Vittoria per assistere allo show-post scudetto.

La scelta del Lungomare non è casuale: è un simbolo di Napoli e della sua storia recente legata al calcio. E per Paolantoni, rappresenta anche una forma di fedeltà al pubblico, che da anni segue le sue esibizioni tra ironia e spettacolo.

Il sostegno di Fabio Fazio e dei fan

Il comico ha ricevuto commenti entusiasti dallo stesso Fazio: “Grande Francesco! Un uomo tutto di un pezzo… a meno che non si sciolga… Sei il nostro orgoglio!”, e dalla trasmissione Che tempo che fa, che ha rilanciato: “Merita il pubblico delle grandi occasioni!”.

Paolantoni ha così confermato la sua immagine di attore che unisce umorismo e serietà nel rispettare le promesse, senza rinunciare a sorprendere il pubblico. La sua sfilata in pelliccia, sotto il sole di Ferragosto, ha dimostrato ancora una volta come si possa trasformare una semplice celebrazione sportiva in un evento memorabile, tra comicità e ironia partenopea.

Tra tradizione e ironia: un comico fedele ai suoi impegni

Non è la prima volta che l’attore onora un impegno in questa maniera: già due anni fa, dopo lo scudetto del Napoli con Luciano Spalletti, aveva mantenuto la promessa di girare nudo per le strade della città. La differenza sta nella scelta di rendere il gesto più simbolico e “coperto”, ma con la stessa spontaneità che lo contraddistingue.

Così, Francesco Paolantoni conferma il suo stile unico: capace di mescolare comicità, spettacolo e un sincero rispetto per le proprie parole, regalando a Napoli un Ferragosto tra risate e applausi.

Francesco Paolantoni sul lungomare con la pelliccia