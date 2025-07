Gabriel Garko si infortuna sul set di Colpa dei Sensi: cosa è successo e come sta l’attore

Gabriel Garko infortunio sul set

Garko sui social in sedia a rotelle, Anna Safroncik al suo fianco

Gabriel Garko ha subito un infortunio durante le riprese della nuova serie Mediaset Colpa dei Sensi, attualmente in lavorazione a Roma. La notizia è stata resa pubblica dallo stesso attore, che ha scelto Instagram per mostrare ai suoi follower le immagini inedite: prima disteso su una barella, poi seduto su una sedia a rotelle con una stampella in mano. Il tutto accompagnato da un messaggio carico di determinazione: “Nonostante tutto, non mollo! Tornerò più forte di prima ed è sempre Colpa dei Sensi!”

Al suo fianco nella clinica privata Villa Mafalda c’era Anna Safroncik, sua coprotagonista nella fiction, diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. L’attore 52enne non ha voluto specificare la natura esatta dell’infortunio, ma ha voluto ringraziare con calore medici, colleghi e tutto il team di produzione di Compagnia Leone Cinematografica e Mediaset per il supporto ricevuto in un momento delicato.

Una fiction tra misteri, passioni e verità da svelare

La serie, prossimamente in onda su Canale 5, promette di tenere incollati allo schermo milioni di spettatori grazie a una trama avvincente e piena di colpi di scena. Garko interpreta Davide, un uomo segnato da un passato tragico: la morte della madre, avvenuta per mano del padre, condannato per omicidio. Ma Davide non crede alla versione ufficiale e, tornato nella sua città natale Ancona, inizia una personale indagine per fare luce su quegli eventi drammatici.

Nel suo percorso sarà aiutato da Laura, interpretata da Anna Safroncik, che è ora sposata con Enrico (Tommaso Basili), ex miglior amico di Davide. Tra Laura e Davide riaffiorano sentimenti mai sopiti, in un crescendo emotivo che metterà in crisi relazioni e certezze.

Un cast corale per una storia di segreti e rinascita

Accanto a Garko, Safroncik e Basili, il cast include Francesco Venditti nei panni di Tommaso, brillante poliziotto e marito di Viola (Giorgia Würth), migliore amica di Laura. Sarà proprio Tommaso ad aiutare Davide nella sua ricerca della verità, mentre i nodi del passato verranno al pettine tra passioni inconfessabili, intrighi e misteri familiari.

Riprese sospese? La produzione non si ferma

Nonostante l’infortunio del protagonista, la produzione di Colpa dei Sensi non si è fermata. Le scene che non coinvolgono direttamente Garko stanno proseguendo secondo il calendario stabilito, in attesa del suo recupero completo. L’attore ha dimostrato un grande spirito di resilienza, confermando il suo impegno a tornare presto sul set.

Garko: “Grazie per l’affetto, tornerò più forte”

Il video pubblicato sui social ha ricevuto migliaia di messaggi di sostegno da parte dei fan e dei colleghi. “Gabriel, sei un guerriero!”, “Ti aspettiamo presto sullo schermo!”: questi alcuni dei commenti più ricorrenti sotto il post. Un segnale chiaro di quanto il pubblico sia affezionato alla figura di Garko, da anni volto iconico della serialità televisiva italiana.