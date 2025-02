Alda D’Eusanio imbarazza a La volta buona sul ricordo di Alberto Castagna: ‘Doveva soldi a tutti’

Alda D'Eusanio fa discutere per i suoi aneddoti su Alberto Castagna

Il tributo di Caterina Balivo e la tensione in studio

Il 1º marzo 2025 si celebra il ventennale della scomparsa di Alberto Castagna, il celebre giornalista e conduttore televisivo che ci lasciò all’età di 59 anni a causa di un aneurisma addominale. A maggio di quest’anno, Castagna avrebbe compiuto 80 anni. Per ricordarlo, la conduttrice Caterina Balivo ha dedicato un omaggio speciale nella puntata di oggi de La Volta Buona , un programma che ha riunito amici e colleghi del giornalista. Tra gli ospiti, anche Alda D’Eusanio, sua collega di lunga data, la quale ha condiviso alcuni ricordi personali di Castagna.

Tuttavia, le parole di Alda D’Eusanio hanno sollevato un certo imbarazzo in studio, suscitando reazioni contrastanti. La giornalista ha infatti ripetuto più volte che Alberto Castagna “doveva soldi a tutti” e ha rivelato dettagli sulla sua vita privata che hanno lasciato tutti di stucco.

Le confessioni di Alda D’Eusanio: ‘Castagna generoso ma con debiti’

Alda D’Eusanio ha raccontato alcuni aneddoti sulla personalità di Alberto Castagna, descrivendolo come una persona estremamente generosa ma che ha anche lasciato dei debiti. Ha ricordato che Castagna era solito invitare le donne nei ristoranti di lusso, chiedendo poi ai suoi amici di prestargli somme di denaro, come 30.000 o 50.000 lire. “Era il bello di Rai2, sempre sciupa-femmine e con una voglia di divertire tutti”, ha spiegato. La D’Eusanio ha poi aggiunto: “Gli ultimi anni erano difficili per lui, la malattia lo aveva segnato. Diceva: ‘Ho avuto donne, soldi, fama… e ora ho questa malattia che mi rende invalido.'”

Le sue parole hanno suscitato un po’ di tensione, soprattutto per il fatto che i ricordi fossero accompagnati da rivelazioni sulla sua situazione finanziaria e sulla sua lotta contro la malattia. Nonostante questo, la D’Eusanio ha sottolineato che Mediaset era sempre stata vicina a Castagna, continuando a pagarlo anche nei periodi in cui non lavorava.

Il dolore della figlia Carolina: “Era uno choc”

La figlia di Alberto Castagna, Carolina, ospite anche lei della puntata, ha raccontato il trauma che ha vissuto in seguito alla morte improvvisa del padre. “Ricordo che il suo decesso è stato uno shock. I baffi erano la sua caratteristica, e quando lo vidi senza, pensai: ‘Quello non è papà'” – ha ricordato emozionata. La giovane ha poi concluso con un sorriso: “Però meglio con i baffi”.