Uomini e Donne: Flavio Ubirti nuovo tronista, le prime conferme per il trono over

Flavio Ubirti

Flavio Ubirti da Temptation Island al trono di Maria De Filippi

Flavio Ubirti, 24 anni, originario di Figline Valdarno, è ufficialmente uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne.

Il suo nome circolava da settimane (era ancora in onda il reality sui sentimenti), complice la notorietà ottenuta come tentatore nell’ultima edizione di Temptation Island, dove si era avvicinato a Denise Rossi.

Nonostante il feeling con la 36enne, il legame non si è trasformato in una relazione, lasciando Flavio Ubirti libero e pronto a cercare la donna della sua vita sul trono più famoso d’Italia.

Chi è Flavio Ubirti?

Età: 24 anni

Origini: Figline Valdarno (Firenze)

Ex calciatore: portiere dell’Arezzo e della Nazionale Under 17

Obiettivo: costruire una famiglia entro i prossimi dieci anni

Il suo percorso calcistico si è interrotto proprio per dedicarsi ad altro: la ricerca dell’amore. Ora spera che Uomini e Donne gli offra la possibilità di trovare la persona giusta.

Anticipazioni trono over: Gemma Galgani e Sabrina Zago ancora protagoniste

Impossibile pensare a Uomini e Donne senza Gemma Galgani. La dama torinese, colonna portante del trono over da oltre dieci anni, tornerà anche in questa stagione come riferito dal blogger Lorenzo Pugnaloni.

Al suo fianco, confermata anche Sabrina Zago, che lo scorso anno aveva vissuto un intenso tira e molla con Giuseppe Molonia. Proprio quest’ultimo, reduce da un’estate movimentata e da nuove segnalazioni, potrebbe rientrare nel programma.

Quando iniziano le registrazioni?

Le nuove puntate di Uomini e Donne verranno registrate da lunedì 25 agosto.

Il pubblico potrà così scoprire i primi appuntamenti di Flavio Ubirti sul trono e le nuove dinamiche del parterre Over, che promettono colpi di scena, nuovi amori e inevitabili confronti.