Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Tragedia sul set di Emily in Paris: muore l’assistente alla regia Diego Borella

DiRedazione

Pubblicato: 22 Ago, 2025 - ore: 21:48 #Diego Borella, #Emily in Paris, #malore
Diego Borella è moto sul set di Emily in ParisDiego Borella è moto sul set di Emily in Paris

Malore fatale a Venezia durante le riprese della quinta stagione della serie Netflix

Un dramma improvviso ha sconvolto il set di Emily in Paris 5. Diego Borella, 47 anni, assistente alla regia e professionista stimato nel mondo del cinema e delle arti visive, è morto a Venezia a causa di un malore improvviso mentre si lavorava all’Hotel Danieli. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari. La produzione ha sospeso immediatamente le riprese.

Chi era Diego Borella

Nato a Venezia nel 1977, Borella aveva costruito una carriera internazionale formandosi tra Roma, Londra e New York. Oltre al cinema e al teatro, coltivava la scrittura e le arti visive: amava la poesia e aveva pubblicato favole e racconti per bambini. Un uomo ironico, brillante e istrionico, che molti ricordano come viaggiatore instancabile e artista a tutto tondo.

Il malore durante le riprese a Venezia

La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio di giovedì 21 agosto 2025. Borella si è accasciato al suolo intorno alle 18:40, mentre la troupe stava girando alcune scene all’interno dello storico Hotel Danieli. Subito soccorso dall’équipe sanitaria presente sul set, è stato utilizzato anche un defibrillatore in attesa dei sanitari del Suem 118, arrivati in pochi minuti.

I tentativi di rianimazione sono proseguiti a lungo, ma purtroppo senza esito: alle 19:30 è stato dichiarato il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti di rito.

Lo stop alle riprese e lo sgomento della troupe

La notizia ha lasciato sotto shock la produzione e i colleghi che conoscevano Diego da molti anni. Netflix ha immediatamente sospeso le riprese per la giornata, lasciando spazio al cordoglio.

Mattia Berto, attore e amico storico, ha ricordato Borella con parole commosse: «Era elegante, pieno di stile, brillante e con una grande ironia. La sua è una giovane vita spezzata, per cui restano solo tristezza e dolore».

Anche l’assessore al Turismo di Venezia, Simone Venturini, ha espresso cordoglio a nome della città: «Era un professionista apprezzato e stimato. La nostra vicinanza va alla famiglia e a tutti i suoi colleghi».

Una carriera tra cinema, teatro e letteratura

Diego Borella non era soltanto un tecnico del cinema, ma un creativo poliedrico. Oltre al lavoro sui set, si era dedicato alla scrittura di fiabe e racconti per bambini, nonché alla poesia. Un percorso che lo aveva portato a unire esperienze di vita tra Venezia, Roma, Londra e New York, inseguendo sempre la passione per l’arte in tutte le sue forme.

Cosa sappiamo della tragedia

  • La causa del decesso sarebbe un improvviso arresto cardiaco.
  • L’équipe sanitaria sul set ha tentato per oltre mezz’ora le manovre di rianimazione.
  • Le riprese di Emily in Paris 5 sono state interrotte e non è chiaro quando riprenderanno.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Gossip e TV

Uomini e Donne: Flavio Ubirti nuovo tronista, le prime conferme per il trono over

Ago 22, 2025 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Adriano Pappalardo contro Meloni a Passoscuro: il pubblico fischia e lui si scusa

Ago 21, 2025 Redazione
Gossip e TV

Pippo Baudo: quanto vale il suo patrimonio e a chi andrà l’eredità

Ago 21, 2025 Rosalyn Bianca

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

Tragedia sul set di Emily in Paris: muore l’assistente alla regia Diego Borella

Attualità

Choc a Praia a Mare, Andrea De Lorenzo perde la vita a 46 anni: il fratello del sindaco vittima di un incidente

Attualità

Chiaramonte Gulfi, il 15enne Andrea Passalacqua muore travolto da un trattore: comunità sotto choc

Attualità

Putin e il misterioso contenitore per le feci: le incredibili misure di sicurezza in Alaska

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.