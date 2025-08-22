Tragedia sul set di Emily in Paris: muore l’assistente alla regia Diego Borella

Diego Borella è moto sul set di Emily in Paris

Malore fatale a Venezia durante le riprese della quinta stagione della serie Netflix

Un dramma improvviso ha sconvolto il set di Emily in Paris 5. Diego Borella, 47 anni, assistente alla regia e professionista stimato nel mondo del cinema e delle arti visive, è morto a Venezia a causa di un malore improvviso mentre si lavorava all’Hotel Danieli. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari. La produzione ha sospeso immediatamente le riprese.

Chi era Diego Borella

Nato a Venezia nel 1977, Borella aveva costruito una carriera internazionale formandosi tra Roma, Londra e New York. Oltre al cinema e al teatro, coltivava la scrittura e le arti visive: amava la poesia e aveva pubblicato favole e racconti per bambini. Un uomo ironico, brillante e istrionico, che molti ricordano come viaggiatore instancabile e artista a tutto tondo.

Il malore durante le riprese a Venezia

La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio di giovedì 21 agosto 2025. Borella si è accasciato al suolo intorno alle 18:40, mentre la troupe stava girando alcune scene all’interno dello storico Hotel Danieli. Subito soccorso dall’équipe sanitaria presente sul set, è stato utilizzato anche un defibrillatore in attesa dei sanitari del Suem 118, arrivati in pochi minuti.

I tentativi di rianimazione sono proseguiti a lungo, ma purtroppo senza esito: alle 19:30 è stato dichiarato il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti di rito.

Lo stop alle riprese e lo sgomento della troupe

La notizia ha lasciato sotto shock la produzione e i colleghi che conoscevano Diego da molti anni. Netflix ha immediatamente sospeso le riprese per la giornata, lasciando spazio al cordoglio.

Mattia Berto, attore e amico storico, ha ricordato Borella con parole commosse: «Era elegante, pieno di stile, brillante e con una grande ironia. La sua è una giovane vita spezzata, per cui restano solo tristezza e dolore».

Anche l’assessore al Turismo di Venezia, Simone Venturini, ha espresso cordoglio a nome della città: «Era un professionista apprezzato e stimato. La nostra vicinanza va alla famiglia e a tutti i suoi colleghi».

Una carriera tra cinema, teatro e letteratura

Diego Borella non era soltanto un tecnico del cinema, ma un creativo poliedrico. Oltre al lavoro sui set, si era dedicato alla scrittura di fiabe e racconti per bambini, nonché alla poesia. Un percorso che lo aveva portato a unire esperienze di vita tra Venezia, Roma, Londra e New York, inseguendo sempre la passione per l’arte in tutte le sue forme.

Cosa sappiamo della tragedia

La causa del decesso sarebbe un improvviso arresto cardiaco.

L’équipe sanitaria sul set ha tentato per oltre mezz’ora le manovre di rianimazione.

Le riprese di Emily in Paris 5 sono state interrotte e non è chiaro quando riprenderanno.