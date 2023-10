Alda D’Eusanio torna in tv, chiede scusa a Laura Pausini e si scaglia contro il GF: ‘Altro che infamie’ (VIDEO)

Nel 2021 Alda D’Eusanio accettò di entrare in corso d’opera nella casa del GF Vip per vivere un’esperienza diversa dopo anni di conduzione del Tg 2 e di infuocati dibattiti nei talk show televisivi. Sarebbe dovuta essere un punto di riferimento per i più giovani ma quell’avventura finì bruscamente pochi giorni dopo aver varcato la porta rossa.

‘Ho detto un’infamia su Laura Pausini ma non da cacciare una persona così, al GF Vip fanno ben altro’

Un’infelice uscita su Laura Pausini le costò una squalifica che ha segnato la sua carriera televisiva visto che da allora è stata emarginata sia da Mediaset che dalla Rai fino al 13 ottobre 2023 quando è stata ospite di BellaMà, in onda su Rai 2. “Ho detto che il compagno la picchiava, per questo si dice. Sono chiacchiere che girano nel nostro ambiente. É un’infamia ma non da cacciare una persona così anche perché al GF Vip altro che infamie che fanno” – ha spiegato Alda D’Eusanio nell’intervista concessa a Pierluigi Diaco sottolineando che l’episodio si era verificato all’1:00 di notte.

Pierluigi Diaco ha rimarcato la gravità dell’affermazione con la giornalista che ha spiegato che ne è consapevole. “Ho compreso di aver sbagliato, non l’ho detto con cattiveria ma non l’ho uccisa. Anzi sono stata ammazzata io professionalmente”. Per Alda D’Eusanio il prezzo pagato per quell’esternazione è stato più alto dell’errore commesso. “Ho compreso l’errore ma cosa devo fare… Mi devo colpire?”.

‘Sono stata ammazzata professionalmente, chiedo scusa per aver riportato una chiacchiera infame e stupida’

Poi si è rivolta direttamente a Laura Pausini ed al marito. “Ho chiesto mille volte scusa. Se sono state accettate le scuse io non lo so. Io volevo chiedere scusa pubblicamente in televisione e non me l’hanno data la possibilità. Lo faccio ora. Laura io ti chiedo perdono e non scusa. Perdonami per aver riportato una chiacchiera infame e stupida. Ho saputo che tuo marito è una persona deliziosa con te e che ti ama molto” – ha aggiunto rimarcando di essere contenta che la cantante viva un matrimonio felice e bello come il suo. “Ti chiedo ancora perdono”.