Pier Silvio Berlusconi: ‘Non mi piace l’espressione trash televisivo’

“Mai come in questo 2023 stampa e web si sono riempite di polemiche sul cosiddetto ‘trash televisivo’, un’espressione che a me non piace per niente. Spesso infatti è una facile scorciatoia per denigrare la televisione leggera e spensierata che se fatta bene sa essere autenticamente popolare”. Così l’amministratore delegato Mediaset, Pier Silvio Berlusconi nel suo intervento sul Libro dei Fatti 2023 edito da AdnKronos, in uscita il 21 ottobre.

“La televisione per dirla ‘old style’, è un elettrodomestico. Un dispositivo che può essere acceso o spento. Quando è acceso diventa un media, come la stampa, come il web: alcuni programmi possono essere istruttivi ma non la televisione nel suo complesso. Per intenderci, i minori non devono essere lasciati da soli davanti ai media, né davanti alla tv né a nessun altro dispositivo” – ha aggiunto l’ad Mediaset.

“La televisione commerciale è un mezzo di intrattenimento e di informazione. Fa compagnia, divertire e informa gli italiani in ogni ora della giornata. Noi siamo stati i primi a offrire questo mix così vario e vivace al pubblico. E il risultato riconosciuto da tutti è che la nascita delle tv indipendenti ha contribuito alla modernizzazione dei costumi. L’arrivo della nostra concorrenza ha infatti portato i colori in tv” – ha chiosato Pier Silvio Berlusconi che tra gli esempi di innovazione ha citato Drive In di Antonio Ricci.