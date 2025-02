Alessandra Celentano al DopoFestival di Sanremo 2025: l’annuncio a sorpresa di Maria De Filippi

Alessandra Celentnao sarà protagonista del DopoFestival

L’arrivo di Alessandra Celentano al DopoFestival

Alessandra Celentano sarà una delle protagoniste del DopoFestival di Sanremo 2025. La maestra di danza più temuta di Amici di domenica 9 febbraio si unirà al programma condotto da Alessandro Cattelan a partire da martedì 11 febbraio, affiancando tra gli opinionisti Selvaggia Lucarelli, giornalisti e cantanti per commentare le esibizioni del Festival di Sanremo.

L’annuncio è arrivato inaspettatamente durante la puntata di Amici, in onda su Canale 5, quando Maria De Filippi ha svelato la partecipazione della Celentano al talk post-festivaliero.

‘Vado a mio gusto’

Provocata sulle sue future valutazioni nei confronti dei cantanti in gara, Alessandra Celentano ha risposto con la sua consueta schiettezza: “Io vado a mio gusto, in fondo vengo da una famiglia di artisti abbastanza riconosciuti, mi sembra. E poi il gusto artistico è personale e non si discute”.

In un siparietto con Emanuel Lo, insegnante di danza ad Amici e compagno di Giorgia (in gara a Sanremo), ha poi aggiunto con ironia: “Sono fan di sua moglie, non di lui”.

Il DopoFestival di Alessandro Cattelan

Il DopoFestival di quest’anno si preannuncia ricco di momenti di confronto e intrattenimento. Con l’arrivo della Celentano, il parterre di opinionisti si arricchisce di una personalità forte, capace di analizzare le performance con occhio critico e senza peli sulla lingua.

Accanto a lei ci saranno altre figure di spicco come Selvaggia Lucarelli e Anna Dello Russo (in extremis prenderà il posto di Giulia De Lellis), pronte a dare il loro contributo con commenti pungenti e diretti. Il conduttore Alessandro Cattelan ha già anticipato che il format sarà un mix di discussioni, giochi e musica, con una band che accompagnerà ogni serata.

Un altro volto Mediaset a Sanremo 2025

Con l’ingresso di Alessandra Celentano, sale a due il numero dei volti Mediaset presenti al Festival di Sanremo 2025. Prima di lei, anche Gerry Scotti è stato annunciato come co-conduttore della prima serata insieme al direttore artistico Carlo Conti e ad Antonella Clerici. Questo dimostra la volontà della kermesse di coinvolgere personalità televisive di spicco per rendere il festival ancora più dinamico e coinvolgente.

Cosa aspettarsi dalla Celentano al DopoFestival

Dopo anni di giudizi tranchant nel mondo della danza, Alessandra Celentano si prepara a dire la sua anche sulle esibizioni canore. Riuscirà a conquistare il pubblico del DopoFestival con la sua ironia e il suo spirito critico? Non resta che attendere l’11 febbraio per scoprire il suo debutto in questa nuova veste televisiva.