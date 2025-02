Luciana Littizzetto assente a Che Tempo Che Fa: ricoverata per una pancreatite

Luciana Littizzetto

Durante la puntata del 9 febbraio di Che Tempo Che Fa, Luciana Littizzetto non era in studio accanto a Fabio Fazio per la sua consueta performance. La comica si è collegata telefonicamente con la trasmissione, rivelando di essere ricoverata in ospedale da martedì a causa di una pancreatite. “Questa volta non sono caduta”.

Il racconto della malattia

Luciana Littizzetto ha spiegato di aver inizialmente pensato di avere un’influenza:

“Stavo male, pensavo di avere l’influenza. Sono andata al pronto soccorso e mi è stata diagnosticata la pancreatite acuta”.

Fabio Fazio ha subito rassicurato il pubblico, sottolineando che i suoi valori erano tornati nella norma. La comica, con la consueta ironia, ha però precisato: “Stanno tornando nella norma”.

L’ironia di Luciana in ospedale

Nonostante il ricovero, Littizzetto ha mantenuto il suo spirito ironico, raccontando un aneddoto sugli esami a cui è stata sottoposta, tra cui la sua prima TAC:

“Mi hanno detto di non preoccuparmi se avvertivo uno strano sapore in bocca e una sensazione di calore… anche nelle parti intime. Mi hanno anche un po’ drogato e mi sono trovata bene””. Fazio ha invitato l’artista a riguardarsi.

“Mi raccomando non avere fretta, fai i controlli necessari” – ha detto, scherzando sul fatto che per un po’ potrebbe mancare a Che tempo che fa. “Dobbiamo essere più contenti di avere quello che abbiamo, non perdiamolo” – ha aggiunto Luciana Littizzetto prima di chiudere il collegamento. Il pubblico ha accolto con affetto il suo intervento, augurandole una pronta guarigione.