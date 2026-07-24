Chi l’ha visto?, spunta il poker dei possibili eredi di Federica Sciarelli: la scelta è ormai vicina

Un'emozionata Federica Sciarelli chiude la sua esperienza a Chi l'ha visto

A poche settimane dal ritorno del programma, la Rai sarebbe pronta a decidere chi raccoglierà l’eredità di Federica Sciarelli

Il futuro di Chi l’ha visto? sarebbe ormai a un passo dalla svolta. Dopo l’addio annunciato da Federica Sciarelli, che per oltre vent’anni è stata il volto simbolo della trasmissione di Rai 3, la Rai sarebbe vicina alla scelta del nuovo conduttore. Secondo quanto riferito dall’Adnkronos, il direttore dell’Approfondimento Rai Paolo Corsini starebbe definendo gli ultimi dettagli e la rosa dei candidati si sarebbe ridotta a quattro nomi, tutti già protagonisti dello storico programma.

Una scelta che, se confermata, punterebbe sulla continuità, evitando volti esterni e premiando chi conosce già perfettamente il format.

I quattro nomi in corsa per sostituire Federica Sciarelli

Secondo le indiscrezioni, sarebbero Veronica Briganti, Francesco Paolo Del Re, Raffaella Griggi e Chiara Cazzaniga i giornalisti che si contendono la successione di Federica Sciarelli.

Si tratta di professionisti che da anni lavorano nella redazione di Chi l’ha visto?, seguendo inchieste, dirette, casi di cronaca e scomparse, diventando nel tempo volti familiari per il pubblico.

Tra i quattro candidati, Veronica Briganti e Chiara Cazzaniga erano già state indicate dalla stessa Sciarelli come possibili eredi, grazie alla lunga esperienza maturata all’interno della trasmissione.

Perché la Rai avrebbe scelto una soluzione interna

La decisione di restringere la scelta ai giornalisti della redazione risponderebbe a una precisa strategia.

Da una parte, la Rai vorrebbe garantire continuità editoriale, affidando il programma a chi conosce già il delicato equilibrio tra cronaca, appelli dei familiari, segnalazioni dei telespettatori e dirette.

Dall’altra avrebbe pesato anche la posizione dei tantissimi spettatori affezionati del programma. Nelle settimane successive all’annuncio dell’addio di Sciarelli, la redazione avrebbe ricevuto numerose mail e messaggi sui social da parte dei cosiddetti “chilhavisters”, che hanno chiesto di non stravolgere una trasmissione diventata un punto di riferimento del servizio pubblico.

Per questo motivo, almeno secondo le indiscrezioni, sarebbero definitivamente tramontate tutte le ipotesi che riguardavano conduttori esterni alla squadra di Chi l’ha visto?.

L’addio di Federica Sciarelli dopo 22 anni

Lo scorso 1° luglio, al termine dell’ultima puntata della stagione, Federica Sciarelli aveva salutato il pubblico con parole che avevano il sapore di un congedo.

La giornalista aveva ricordato i 22 anni trascorsi alla guida del programma, ringraziando la redazione, il Tg3, i familiari delle persone scomparse e soprattutto i telespettatori, spesso protagonisti del ritrovamento di persone in difficoltà grazie alle loro segnalazioni.

Un saluto che aveva alimentato il dibattito sul futuro della trasmissione e sul nome di chi avrebbe raccolto una delle eredità televisive più pesanti della Rai.

Quando arriverà la decisione definitiva

I tempi, ormai, sarebbero molto stretti.

La nuova edizione di Chi l’ha visto? dovrebbe infatti tornare in onda il 23 settembre, motivo per cui la scelta del nuovo volto sarebbe attesa a breve.

Nelle ultime settimane erano circolati numerosi nomi, compreso quello del giornalista Stefano Iannacone, che però aveva smentito qualsiasi contatto con la Rai.

Lo stesso Iannacone aveva osservato come cercare un “sostituto” di Federica Sciarelli fosse probabilmente l’approccio sbagliato, sostenendo che una figura come la storica conduttrice non possa essere semplicemente replicata.

Ora, salvo sorprese, la decisione finale dovrebbe arrivare proprio tra i quattro giornalisti che da anni rappresentano il cuore della redazione di Chi l’ha visto?, chiamati eventualmente a raccogliere il testimone di una delle trasmissioni più longeve e seguite della televisione italiana.