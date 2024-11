Sanremo, no a Tony Effe e rapper: botta e risposta Selvaggia Lucarelli – Codacons

“Botta e risposta tra il Codacons e Selvaggia Lucarelli, con la blogger che ha attaccato l’associazione dei consumatori per aver citato Tony Effe in un comunicato stampa in cui chiude una sorta di Daspo per le canzoni sessiste di rapper e trapper per il prossimo Festival di Sanremo.

Secondo la tesi della Lucarelli, il Codacons avrebbe fatto l’esempio dei brani di Tony Effe per fare un favore a Fedez, con la blogger che sostiene che l’associazione fino ad oggi non si è mai occupata del tema. Anche in altre circostanze, però, il ​​Codacons si è scagliato contro le canzoni sessiste di rapper e trapper, chiedendo addirittura l’oscuramento dei brani e invitando Siae, Youtube e social network a non diffondere tali. Il Codacons ha fatto esempi di canzoni violente citando una serie di artisti, tra i quali compaiono proprio Fedez, Emis Killa, Sfera. Ebbasta, ecc”, si legge in un comunicato del Codacons.

Il Codacons: ‘Bastava fare una ricerca su Google’

“Se Selvaggia Lucarelli, prima di aggredire una associazione che non sopporta (chissà perché) avesse perso qualche secondo del suo prezioso tempo per fare una ricerca su Google, avrebbe trovato centinaia di articoli che riportano le denunce del Codacons contro rapper violenti e sessisti, e si sarebbe evitata una nuova figuraccia” – conclude l’associazione.