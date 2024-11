La Talpa sarà svelata lunedì 25 novembre: Mediaset ha fretta di chiudere ma su Infinity è un’altra storia

Comanda la legge degli ascolti e i palinsesti ormai variano quotidianamente con i telespettatori spesso spiazzati dalle scelte editoriali. Come riferito da Adnkronos La Talpa 2025 verrà smascherata lunedì 25 novembre in tardissima serata su Canale 5.

La Talpa chiude lunedì 25 novembre, accorpate le ultime tre puntate:

La quarta puntata del reality condotto da Diletta Leotta, prevista per lunedì in prime time su Canale 5, diventerà infatti una super puntata finale che ingloberà, in un montaggio serrato, anche la quinta e la sesta puntata. Il gran finale di lunedì darà spazio alle prove speciali e alle eliminazioni di tutte le ultime tre puntate, asciugando così parte del discorso e delle storie dei concorrenti protagonisti di un’edizione che era attesa da 16 anni e che è stata proposta riveduta e corretta in versione low cost non riscuotendo l’apprezzamento del pubblico. Il terzo appuntamento ha registrato un clamoroso crollo al 10,57 di share. Da qui la decisione dei vertici Mediaset di accelerare la chiusura del reality.

Su Infinity le ultime tre puntate complete de La Talpa, Gilles Rocca difende il reality e Diletta Leotta

Una scelta discutibile visto che il programma era bello e confezionato e ci si avvicina alle festività Natalizie quando molte trasmissioni andranno in pausa. Negli ultimi giorni il Biscione era stato già costretto a rivedere la programmazione pomeridiana con Endless Love riproposto al pomeriggio per i dati non esaltanti di Segreti di Famiglia.

“É un esperimento, gran parte del programma viene anticipato su Mediaset Infinity. Poi i giovani non li guardano in diretta ma sulle piattaforme. Non mi piacciono però le persone che criticano per partito preso la conduzione e il reality. Mediocri sono queste persone che prendono posizione senza un’argomentazione. Non mi riferivo assolutamente al pubblico in generale” – ha chiarito Gilles Rocca su Instagram che sulla chiusura anticipata aveva riferito che ci vuole coraggio quando si punta su una trasmissione televisiva. Chi si è appassionato alle vicende de La Talpa potrà seguire la quarta, quinta e sesta puntata nella loro interezza su Mediaset Infinity ma con il rischio di venire a conoscenza dell’esito finale sul web.