Alessandro Basciano e la rissa all’Hollywood: il video virale, la reazione del dj e le critiche

Alessandro Basciano

Alessandro Basciano e il video della rissa all’Hollywood

Alessandro Basciano è finito di nuovo sotto i riflettori. Il dj e influencer sembra essere stato protagonista di una rissa all’Hollywood di Milano. Il video dell’accaduto è stato pubblicato su Instagram dal giornalista Gabriele Parpiglia, che ha raccontato come si sarebbero svolti i fatti.

Secondo quanto riportato, l’episodio risale a giovedì 6 febbraio: “Ieri sera all’Hollywood, Milano, Alessandro Basciano si è scagliato contro Mike, amico storico di Francesco Facchinetti. I presenti parlano di rissa e minaccia di morte da parte di Basciano, allontanato dalla security. Il team di Facchinetti e la vittima denunceranno l’accaduto”. Nel video si vede il dj furioso mentre viene allontanato, gridando insulti contro l’amico di Facchinetti.

La versione di Alessandro Basciano: ‘Ho difeso Sophie’

Dopo la diffusione del video, Basciano è intervenuto sui social per difendersi. L’influencer ha spiegato di aver reagito dopo alcuni insulti rivolti all’ex compagna, Sophie Codegoni, con cui è attualmente in corso una controversia legale per la gestione della figlia Celine Blue.

“Alle situazioni bisogna sapere dare un contesto e non strumentalizzare e manipolare l’informazione”, ha dichiarato Basciano. Secondo il suo racconto, sarebbe stato provocato da un uomo che ha offeso la madre di sua figlia. “Forse si sentiva figo a fare una cosa del genere davanti ai suoi amichetti. Naturalmente la mia reazione è stata quella di prendere le sue difese. Nonostante tutto quello che è successo, c’è sempre uno stato di protezione. Ho reagito nel momento in cui sono stato provocato”.

Selvaggia Lucarelli attacca Basciano

L’episodio ha scatenato anche il commento tagliente di Selvaggia Lucarelli, che ha criticato duramente il comportamento di Basciano. “Vedo che Basciano si è spogliato presto degli abiti da vittima del sistema. Vittima riabilitata dalla corrente machista così di moda. Ha rimesso i suoi di abiti, questi”, ha scritto la giornalista sui social, allegando il video della rissa.

Il riferimento di Lucarelli è alla battaglia legale tra Basciano e Sophie Codegoni per la gestione della loro figlia. Il deejay, infatti, sostiene di essere vittima di un’ingiustizia e lamenta di non poter vedere la bambina. Secondo Lucarelli, però, questa immagine di “padre disperato” stride con il comportamento aggressivo mostrato nella rissa.

I possibili scenari

Se, come riportato da Parpiglia, Basciano dovesse essere denunciato, la sua posizione legale potrebbe complicarsi ulteriormente. Attualmente, il dj è sotto accusa per stalking nei confronti di Sophie Codegoni, vicenda per la quale è stato arrestato lo scorso novembre e poi rilasciato dopo poche ore. Recentemente, la Procura ha chiesto nuovamente il suo arresto ai domiciliari e si attende la decisione dei giudici.

L’alterco all’Hollywood potrebbe avere ripercussioni anche sul processo in corso, aumentando la pressione mediatica sulla vicenda. Nel frattempo, Basciano ha annunciato una diretta Instagram con il suo legale, durante la quale fornirà ulteriori dettagli e risponderà alle accuse. Il caso continua a dividere l’opinione pubblica tra chi lo sostiene e chi condanna il suo comportamento.