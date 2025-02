Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto a Verissimo: ‘Superata la crisi pensiamo alla convivenza’

Raffaella e Brando a Verissimo

A distanza di un anno dalla scelta Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto sono tornati a Verissimo nel corso della puntata di sabato 8 febbraio. La coppia ha superato da poco un momento di crisi.

Brando e Raffaella, alti e bassi dopo la scelta a Uomini e Donne

“Fin dall’inizio abbiamo avuto piccoli alti e bassi che non ho mai tirato fuori perché i panni sporchi si lavano in famiglia” – ha riferito l’ex corteggiatrice che ha spiegato che, oltre alla distanza, sono state alcune mancanze del partner a minare il rapporto fino alla decisione di comunicare sui social la fine della relazione. “Era un momento in cui litigavamo tantissimo. Ero pieno di rabbia perché non riuscivo a fidarmi di lui. Mi arrivavano tante segnalazioni. Ad un certo punto mi arriva una telefonata di una ragazza che mi dice che l’avevano visto con delle ragazze a Venezia. Le ho creduto perché pensavo fossimo amiche ma in realtà voleva solo vendicarsi del fidanzato”.

Dall’altra parte Brando ha spiegato che la sua freddezza nei confronti di Raffaella era dovuta al suo essere introverso ed alla mancanza del rapporto quotidiano. “Le segnalazioni che sono arrivate sono infondate. Io ho tutte le prove e lei le ha viste. Quando mi sono reso conto che ci tenevo tanto, ho fatto di tutto per riconquistarla. Sono stati due mesi di battaglia”. Raffaella Scuotto ha poi rivelato che due giorni dopo l’annuncio della rottura l’ha raggiunta a Napoli.

La rottura, il confronto a Napoli, il ritorno di fiamma a Capodanno

“C’è stato un confronto durissimo. Ci sono serviti questi due mesi per capire quanto ci mancavamo. La svolta c’è stata il 31 dicembre quando sono salita a Treviso per trascorrere il Capodanno con lui. Ora le cose vanno meglio e stiamo pensando di trovare una soluzione per viverci di più”. La coppia sta pensando alla convivenza. “Ci proviamo. Pensiamo di andare a vivere a Milano. Brando Ephrikian ha poi sorpreso Raffaella con una commovente lettera d’amore. “Non è da me” – ha detto l’ex tronista che ha letto la missiva con voce tremante.