Grande Fratello, Helena Prestes e Javier Martinez: il dettaglio che fa pensare che sia successo di tutto

Helena e Javier durante la cena romantica

Grande Fratello: la prova in piscina e la vittoria di Helena

Durante la ventinovesima puntata del Grande Fratello, andata in onda giovedì 6 febbraio, Helena Prestes e Shaila si sono sfidate in piscina per aggiudicarsi una cena romantica nel tugurio. Ad avere la meglio è stata la modella brasiliana, che ha scelto di condividere la serata speciale con Javier Martinez.

Una serata romantica tra sushi e vino

Il tugurio era decorato per San Valentino con palloncini a forma di cuore, creando un’atmosfera perfetta per un appuntamento speciale. Ad attenderli c’erano sushi, vino e un clima intimo che ha favorito un avvicinamento ancora più profondo tra i due gieffini. Tra baci e coccole, Helena ha fatto una dichiarazione toccante a Javier, sottolineando quanto fosse felice di vivere quel momento con lui.

L’intesa tra Helena e Javier

L’attrazione tra Helena e Javier è stata un crescendo, consolidandosi nelle ultime settimane. Se in passato il pallavolista argentino aveva mantenuto un atteggiamento cauto, il rapporto tra i due si è evoluto, portandoli finalmente a vivere la loro storia d’amore alla luce del sole. La serata nel tugurio ha rappresentato una svolta decisiva per la coppia.

Il dettaglio che non è sfuggito ai fan

Dopo baci e coccole, alle sei del mattino la diretta si è interrotta per riprendere tre ore dopo. Quando le telecamere sono tornate a inquadrare il tugurio, i telespettatori più attenti hanno notato un dettaglio curioso: accanto al letto di Javier e Helena c’era un preservativo usato, un segnale che ha fatto esplodere di gioia i fan della coppia Helevier.

Shaila e Lorenzo: reazioni tra ironia e rivalità

Mentre Helena e Javier si godevano la loro serata romantica, fuori dal tugurio Shaila e Lorenzo non hanno perso occasione per commentare. “Amore, ma due lettere in più potevi prenderle per vincere la prova! Sembriamo due rosiconi attaccati qui all’oblò”, ha ironizzato Lorenzo. Shaila si è difesa sottolineando che la sfida in piscina non era stata equa, dal momento che Helena ha esperienza con il surf e il nuoto.

Un futuro insieme fuori dalla casa?

La relazione tra Helena e Javier sembra ormai decollata, lasciando i fan con il fiato sospeso in attesa di capire cosa succederà fuori dalla casa. Dopo mesi di tira e molla e di interessi incrociati con altri concorrenti, i due gieffini sembrano aver trovato la loro strada l’uno accanto all’altra. Resta da vedere se la loro storia d’amore resisterà alle dinamiche del reality e alla vita fuori dal Grande Fratello.