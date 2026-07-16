Morto Alessandro Medici, ex volto di Temptation Island: il commovente addio di Sofia Calesso

A sinistra Alessandro Medici con l'ex Sofia Calesso

L’ex protagonista del reality di Canale 5 aveva 53 anni

Lutto nel mondo della televisione e tra gli appassionati di Temptation Island. È morto Alessandro Medici, protagonista dell’edizione 2020 del reality dei sentimenti di Canale 5, dove aveva partecipato insieme alla compagna di allora Sofia Calesso. Aveva 53 anni.

La notizia si è diffusa nelle ultime ore attraverso i social ed è stata confermata proprio da Sofia, che ha scelto di ricordare l’ex compagno con una fotografia e poche parole cariche di emozione.

Il messaggio di Sofia Calesso

Ad annunciare la scomparsa è stata l’ex compagna attraverso una storia pubblicata su Instagram.

Sofia Calesso ha condiviso una fotografia di Alessandro Medici accompagnandola con una frase semplice ma intensa:

«Vivrai sempre dentro di me».

Un ultimo saluto che ha immediatamente raccolto decine di messaggi di cordoglio da parte di amici, fan e persone che avevano seguito la loro storia d’amore nel programma condotto da Filippo Bisciglia.

L’ipotesi del malore improvviso

Le cause ufficiali della morte non sono state ancora comunicate dalla famiglia.

Secondo le prime informazioni circolate nelle ore successive al decesso, Alessandro Medici sarebbe stato colpito da un improvviso malore, probabilmente un infarto. Si tratta però di un’ipotesi che, al momento, non ha ancora ricevuto conferme ufficiali.

Lascia i figli Christian e Giulia, oltre ai nipoti Penelope, Enea e Nicholas.

I funerali sono stati fissati per sabato 18 luglio a Castel del Piano, dove amici e familiari potranno dargli l’ultimo saluto.

La storia con Sofia a Temptation Island

Alessandro Medici e Sofia Calesso erano entrati nelle case degli italiani nell’estate del 2020, quando decisero di mettere alla prova la loro relazione partecipando a Temptation Island.

Nel villaggio dei sentimenti affrontarono gelosie, incomprensioni e momenti di forte tensione, ma al termine del percorso decisero di lasciare insieme il programma, convinti di poter ricostruire il loro rapporto.

In più occasioni Sofia aveva raccontato quanto quell’esperienza fosse stata intensa.

«È impossibile vivere quel percorso con leggerezza se sei davvero innamorato», aveva spiegato, ricordando come il reality avesse fatto emergere sia le sue fragilità sia quelle del compagno.

Il dolore per la perdita del bambino e la separazione

Dopo il programma, la coppia aveva continuato a progettare il futuro insieme.

Tra i sogni condivisi c’erano il matrimonio e la costruzione di una famiglia, ma il loro percorso è stato segnato da un evento drammatico: la perdita del bambino che aspettavano.

Negli anni successivi Sofia aveva raccontato pubblicamente quanto quel dolore avesse inciso sul loro rapporto.

«Non sono mai riuscita a superare davvero quella perdita e, inconsapevolmente, ho finito per dare la colpa anche ad Alessandro», aveva confidato in un’intervista.

Nel 2025 i due avevano annunciato la fine definitiva della loro relazione, chiudendo una storia durata circa dieci anni.

L’affetto di chi lo conosceva

La notizia della morte di Alessandro Medici ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio sui social.

Chi lo aveva conosciuto lo ricorda come una persona molto legata agli affetti e grande amante degli animali. Sul suo profilo comparivano spesso fotografie insieme al suo cane Zeus, un lupo cecoslovacco al quale era profondamente affezionato.

Proprio una di quelle immagini è stata scelta da Sofia Calesso per ricordarlo pubblicamente, trasformando un semplice scatto in un ultimo, silenzioso gesto d’affetto verso un uomo che, nonostante la fine della loro storia, ha continuato a occupare un posto importante nella sua vita.