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BigMama si laurea al Politecnico di Milano e commuove con la dedica: «A tutte le vittime del cancro»

DiRedazione

Pubblicato: 15 Lug, 2026 - ore: 22:24 #BigMama laurea
BigMamaBigMama

La cantante ha conseguito la laurea triennale in Urbanistica

Un nuovo traguardo lontano dal palco, ma altrettanto importante. BigMama, all’anagrafe Marianna Mammone, ha conseguito la laurea triennale in Urbanistica al Politecnico di Milano, coronando un percorso universitario portato avanti negli anni parallelamente alla sua carriera musicale.

A rendere ancora più speciale questo momento è stata la lunga dedica pubblicata sui social, nella quale l’artista ha voluto ricordare il difficile percorso affrontato da paziente oncologica e dedicare il proprio successo a tutte le persone che hanno combattuto contro il cancro.

La dedica alle vittime del cancro

Accanto alle immagini della laurea, con la tradizionale corona d’alloro, BigMama ha condiviso parole che hanno subito emozionato migliaia di fan.

«A tutte le vittime del cancro, a chi ne custodisce la memoria tra le pagine già scritte, a chi continua a scriverle, riga dopo riga e a chi ha dovuto affidare l’ultimo capitolo al silenzio».

Un pensiero che nasce dalla sua esperienza personale. La cantante, infatti, non ha mai nascosto di aver affrontato in passato una malattia oncologica, raccontando più volte come quel periodo abbia cambiato profondamente la sua vita.

Il grazie al medico che le è stato accanto

Nel messaggio pubblicato su Instagram c’è spazio anche per un ringraziamento molto personale.

BigMama ha dedicato alcune righe a Michele, il medico che l’ha seguita durante la malattia.

«A Michele, il mio angelo, il mio dottore, il mio secondo papà; grazie per aver curato il capitolo più delicato della mia vita, permettendomi di scriverne ancora».

Parole che raccontano il profondo legame nato durante il percorso di cura e la riconoscenza dell’artista nei confronti di chi le è stato vicino in uno dei momenti più difficili.

La dedica si conclude con un pensiero rivolto anche alle sue radici:

«Alla mia Irpinia, alla mia famiglia».

Gli studi portati avanti insieme alla musica

Nonostante il successo ottenuto negli ultimi anni, BigMama non ha mai abbandonato gli studi.

Trasferitasi a Milano nel 2018, si era iscritta al Politecnico, portando avanti il percorso universitario mentre cresceva anche la sua carriera nel mondo della musica.

Nel gennaio scorso aveva annunciato ai follower di aver sostenuto l’ultimo esame e di essere al lavoro sulla tesi, intitolata “Metastasi della città. Salute, ambiente e pianificazione urbana. Una ricerca che parte dall’Irpinia”.

Un elaborato che unisce temi ambientali, pianificazione urbana e salute, prendendo spunto dal territorio nel quale è cresciuta.

L’abbraccio dei fan e il messaggio di Emma

La laurea della cantante è stata accolta con migliaia di messaggi di congratulazioni.

Tra quelli che hanno attirato maggiormente l’attenzione c’è il commento di Emma, che ha scritto semplicemente:

«Brava amore».

Due parole che testimoniano il rapporto di stima e affetto tra le due artiste e che si aggiungono ai tanti messaggi arrivati dal mondo della musica e dai fan.

Per BigMama, la laurea rappresenta un traguardo importante non solo dal punto di vista accademico, ma anche personale. Un risultato conquistato dopo anni di studio e dopo aver affrontato una delle prove più difficili della sua vita, trasformando un giorno di festa in un’occasione per lanciare un messaggio di speranza, memoria e gratitudine.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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