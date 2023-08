Alessandro Venturelli, la mamma a Scampia e Porta Nolana dopo gli avvistamenti: stoccate e speranze

La prima segnalazione la vigilia di Ferragosto a Scampia e poi altri avvistamenti mercoledì 16 agosto. Da Napoli si riaccende la speranza di mamma Roberta Carassai che ha raggiunto il capoluogo campano nella speranza di riabbracciare il suo Alessandro Venturelli, scomparso da Sassuolo il 5 dicembre 2020.

Scomparsa Alessandro Venturelli, un barista sostiene di aver riconosciuto il tatuaggio al braccio

Il primo avvistamento a Scampia e poi a Porta Nolana. Un barista è sicuro che quel ragazzo è Alle: “Il tatuaggio sul polso era lo stesso ed anche il taglio degli occhi è uguale. Un mese fa è stato qui con una ragazza”. La madre di Alessandro Venturelli è così partita per il nuovo viaggio della speranza con Stefano Maioli, dell’associazione ‘Il Coraggio Onlus’.

“Sono andata a Scampia, ho avuto tante segnalazioni. Abbiamo fermato un ragazzo per strada che ci ha detto di aver visto qualche giorno fa Alessandro a Porta Nolana. É una segnalazione che viene aggiunta alle altre. Ci siamo diretti lì e vi giuro che è un posto che fa paura e ci sono andata soltanto perché c’era Stefano Maioli con me che è una colonna” – ha spiegato Roberta Carassai che ha aggiunto che nonostante il tam tam social la polizia non era a conoscenza delle segnalazioni su Alessandro Venturelli a Napoli.

Nessuna traccia di Alessandro Venturelli nei filmati delle telecamere analizzati dalla Polizia di #Padova. Lui ha questa cicatrice sul collo e questo tatuaggio su un polso. Qualcuno ricorda di averlo incontrato?#chilhavisto → https://t.co/2cL7GVYHmW pic.twitter.com/bd0d4V9ZHx — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) October 20, 2021

‘Sono qui da tre giorni e la Polizia non sapeva nulla nonostante le numerose segnalazioni ‘

“Abbiamo incontrato una volante della Polizia e ho chiesto agli agenti se stavano cercando mio figlio, scomparso da 32 mesi, e loro mi hanno detto che non sapevano nulla. Io voglio sapere come devo far girare queste informazioni alla Questura… Sono qua da tre giorni ma queste informazioni circolavano da una settimana e chi di dovere ne è a conoscenza. Voglio sapere perché quest’informazione non gira”.