‘Mi attaccate perché è bella’: Alessia Marcuzzi perde la pazienza sui social dopo Tale e quale show

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 25 Ott, 2025 - ore: 05:17 #Alessia Marcuzzi, #Antonella Fiordelisi, #Tale e quale show
Alessia Marcuzzi replica su X alle critiche per i giudizi su Antonella Fiordelisi

Non solo una serata di musica, imitazioni e voti. La quinta puntata di Tale e Quale Show è diventata anche un caso social grazie ad Alessia Marcuzzi, finita al centro di una vera e propria polemica ‘digitale’ dopo aver difeso in diretta Antonella Fiordelisi. Tutto è iniziato poche dopo la puntata di venerdì 24 ottobre, quando su X (ex Twitter) sono apparsi messaggi velenosi contro la conduttrice romana, accusata apertamente: «Ma Alessia Marcuzzi da chi viene pagata per dare sempre giudizi positivi alla Fiordelisi?».

La risposta della Marcuzzi è arrivata in diretta social, senza filtri e con stile lapinelliano:

«Mi dispiace che queste critiche arrivino sempre dalle donne. Non seguo nessun fan club, non mi interessa nulla di sta roba! State giudicando male una ragazza solo perché è molto bella. Perché la verità è che vi dà fastidio che sia pure brava».

Apriti cielo. Un’altra utente la provoca: «Per l’amor di Dio, taci. Sei tremenda. Imbarazzante». E Alessia replica ancora, senza paura:

«Critiche dalle donne, per le donne. Guarda il caso. Nicola (Savino) e Giorgio (Panariello) che hanno detto bravissima come me, neanche li nomini».

Marcuzzi e Malgioglio divisi sull’imitazione di Karol G di Fiordelisi

Antonella Fiordelisi, ex schermitrice e influencer salernitana, continua a essere una delle rivelazioni più discusse dell’edizione 2025. Nella puntata del 24 ottobre ha chiuso terza con 51 punti, a pari merito con Pamela Petrarolo, portando sul palco una sorprendente imitazione della regina latina Karol G con “Si antes te hubiera conocido”.

La Marcuzzi l’ha difesa in trasmissione dalle punzecchiature di Cristiano Malgioglio (“Nello spagnolo te la sei cavicchiata. Che coraggio nel dire che ha preso qualcosa di Karol G”:

«Antonella non è una cantante e non è una ballerina, è una trasmissione live e stanno cantando tutti dal vivo. Hai ballato in maniera sexy rispetto alle altre puntate, anche vocalmente hai preso qualcosa di Karol G».

Parole che hanno acceso la miccia degli haters: per molti utenti, Alessia Marcuzzi “proteggerebbe” la Fiordelisi a prescindere nonostante siano proprio i social ad assegnarle spesso il massimo dei voti (5 punti). Un paradosso. Da qui la reazione piccata della conduttrice televisiva e giurata di Tale e quale show.

Cosa è successo nella puntata: Maryna regina della serata

Al di là del botta e risposta social, la puntata ha vissuto momenti sia emozionanti che esilaranti.

Maryna ha trionfato con una “Hurt” da brividi, premiata da tutti i giudici. Carmen Di Pietro ha spaccato il web con la sua Orietta Berti “stonata ma irresistibile”, mentre Malgioglio ha sfoderato la cattiveria poetica di sempre:

«Un disastro totale. Vai a vivere in campagna che spariscono serpenti e mosche!»

PosizioneArtista imitatoConcorrentePunti
1Christina AguileraMaryna67
2Tiziano FerroTony Maiello62
3Karol GAntonella Fiordelisi51
3Mia MartiniPamela Petrarolo51
5Robbie WilliamsSamuele Cavallo50

Marcuzzi contro tutti? No, contro il sessismo

Il vero tema, oltre la musica, è uno: è giusto attaccare qualcuno solo perché “troppo bello” per essere credibile? La Marcuzzi dice di no. Anzi, affonda:

«C’è un accanimento ingiustificato contro Antonella. Forse dà fastidio che sia bella e pure brava. Ma il talento non si giudica con l’invidia».

Nella prossima puntata Antonella Fiordelisi sarà chiamata a imitare Clara, voce rivelazione della scena pop italiana. Scommettiamo che, nel bene o nel male, farà ancora discutere?

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

